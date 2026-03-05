MD 9235麥克風頭重磅回歸

Sennheiser宣布為其傳奇麥克風頭開啟全新生產線

透過開啟全新生產線，MD 9235麥克風頭重新加入Sennheiser產品陣容

韋德馬克， 德國 - 2026年3月5日 -「2020年，MM 435麥克風頭和MM 445高抑制麥克風頭做為MD 9235的繼任產品推出後，分別迅速贏得了各自的粉絲群，」產品經理Sebastian Schmitz表示，「然而，即便幾年過去，我們仍不斷收到關於MD 9235的問詢。於是，我們與研發及生產工程師共同探討如何重新推出9235。經過多位巡演音響工程師對樣機的嚴格測試，他們對MD 9235的回歸感到興奮不已。」一如既往，MD 9235經過精心製作，能夠準確且強勁地還原人聲，同時有效抑制來自側面和後方的環境雜訊，對於表演者動態移動且頻繁站在擴聲系統前的這類應用場景來說，MD 9235堪稱理想之選。這款麥克風頭採用輕質鋁銅結合線圈，響應速度優於傳統線圈，即使在極具挑戰的環境下，也能呈現令人驚嘆的細節和通透感。MD 9235產品配備收納包和五個可替換用的泡棉內襯。動圈心形Sennheiser標準麥克風頭介面Sennheiser Spectera、Digital 6000、Digital 9000、EW-DX、EW-D、EW-DP、2000系列、evolution wireless G4 300及500系列40 – 20,000 Hz（+/- 2 dB）1.8 mV/Pa（-54.9 dBV/Pa）163 dB119 g51 mm72.5 mm