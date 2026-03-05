MD 9235麥克風頭重磅回歸

Sennheiser宣布為其傳奇麥克風頭開啟全新生產線韋德馬克， 德國 - 2026年3月5日 - MD 9235話筒頭適配於無線手持麥克風，因其在舞台高聲壓環境下出色的穿透力和即使在擴聲系統前也能有效抑制串音的出色表現，一直深受眾多工程師及藝人青睞。幾年前，這款心形指向麥克風頭一度停產，但部分巡演專業人士依然鍾情於9235清晰細膩的音質和卓越的抑制性能，多次向Sennheiser表示希望重新推出該話筒頭。現在，Sennheiser欣然宣布傳奇MD 9235無線麥克風頭重磅回歸。
「2020年，MM 435麥克風頭和MM 445高抑制麥克風頭做為MD 9235的繼任產品推出後，分別迅速贏得了各自的粉絲群，」產品經理Sebastian Schmitz表示，「然而，即便幾年過去，我們仍不斷收到關於MD 9235的問詢。於是，我們與研發及生產工程師共同探討如何重新推出9235。經過多位巡演音響工程師對樣機的嚴格測試，他們對MD 9235的回歸感到興奮不已。」
一如既往，MD 9235經過精心製作，能夠準確且強勁地還原人聲，同時有效抑制來自側面和後方的環境雜訊，對於表演者動態移動且頻繁站在擴聲系統前的這類應用場景來說，MD 9235堪稱理想之選。
這款麥克風頭採用輕質鋁銅結合線圈，響應速度優於傳統線圈，即使在極具挑戰的環境下，也能呈現令人驚嘆的細節和通透感。
MD 9235產品配備收納包和五個可替換用的泡棉內襯。
技術參數
麥克風類型：動圈
指向模式：心形
介面：Sennheiser標準麥克風頭介面
兼容機型：Sennheiser Spectera、Digital 6000、Digital 9000、EW-DX、EW-D、EW-DP、2000系列、evolution wireless G4 300及500系列
頻響範圍：40 – 20,000 Hz（+/- 2 dB）
靈敏度：1.8 mV/Pa（-54.9 dBV/Pa）
最大聲壓級：163 dB
重量：119 g
直徑：51 mm
高度：72.5 mm
關於Sennheiser品牌——80餘載引領音頻之未來
音頻是我們的生命之源。我們滿懷熱情，致力於創造與眾不同的音頻解決方案。這份熱情引領我們登上世界頂級舞台，亦走進最安靜的聆聽空間，也使Sennheiser成為卓越音頻的代名詞，音質不僅出眾，而且真實。自1945年成立以來，我們始終以打造音頻之未來為己任，不斷為客戶締造非凡的聲音體驗。
專業音頻解決方案，如麥克風、會議解決方案、串流媒體技術和監聽系統等隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG；而消費設備業務，包括耳機、條形音箱和語音增強系列耳機Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG營運。
www.sennheiser.com
www.sennheiser-hearing.com