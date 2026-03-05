以千分之一劑量 CAR-T 實現血液瘤與紅斑狼瘡100%完全緩解，晶泰孵化企業萊芒生物完成近2億元融資，「平價」新型高效細胞療法開啟臨床轉化

深圳2026年3月5日 /美通社/ -- 近日，由晶泰科技(2228.HK)孵化的臨床階段免疫代謝創新藥物研發公司——深圳萊芒生物科技有限公司（Leman Biotech Co., Ltd., 以下簡稱 「萊芒生物」）宣佈完成規模近 2 億元的 A 輪新增融資，其管線成果與技術平台潛力持續獲得醫藥領域資深投資人認可與背書。新增投資人包括粵財中垠、礦世之星、Mony Valley、泰瓏投資（泰格醫藥旗下基金管理平台）、中山創投等，晶泰科技與富匯創投作為老股東持續加注支持。 此前，萊芒生物已獲得包括天圖投資、五源資本、富匯創投、君熠資本等頂尖機構投資。此次融資，標誌著生物醫藥領域資深投資機構對萊芒生物全球首創的免疫代謝重編程技術及其臨床價值的持續支持。晶泰科技賦能萊芒生物基於全球首創的免疫代謝重編程技術，開發出極低劑量代謝增強型 CAR-T 細胞療法，僅用 1‰ 於常規 CAR-T 的用藥劑量，在血液瘤、紅斑狼瘡等重大疾病領域實現數十位患者 100% 完全緩解（CR）的突破性進展，能顯著降低動輒「百萬一針」的 CAR-T 療法的成本，為這一昂貴的救命藥納入醫保、人人可及創造可能。本輪資金將重點支持該 CAR-T 細胞藥物註冊 I期臨床研究，加速推進其自動化生產工藝研發與驗證，以及啟動代謝增強型實體瘤細胞治療藥物的臨床轉化。

在晶泰科技的投資孵化與研發賦能下，萊芒生物聚焦創新腫瘤免疫治療藥物管線的研發，開發並持續升級了其獨有的 META 10 與 META 10-AI 兩大 AI+代謝重編程技術平台，實現對耗竭 T 細胞代謝的精準調控，從而顯著增強其增殖能力、細胞殺傷活性及免疫記憶功能。相比傳統 CAR-T 療法成本高昂、響應率低、毒副作用顯著等臨床難題，萊芒生物開發的代謝增強型 CD19 CAR-T 療法，以更低劑量、更低價快速的制備過程，實現更高的臨床響應率和更優的安全性，推動患者達到完全緩解，為安全高效的新一代 「平價」 CAR-T 療法上市乃至進入醫保奠定基礎。

目前，萊芒生物多條管線進入 IIT（研究者發起臨床）階段，適應症涵蓋惡性血液瘤、實體瘤以及自身免疫性疾病等多個具備廣闊治療前景的重大疾病領域，並展現出極強的治療潛力。在復發/難治性淋巴瘤、白血病等適應症中，CD19 CAR-T療法以常規 CAR-T 的 1‰ 劑量，實現 20 餘位患者 100% 完全緩解（CR）。在中重度系統性紅斑狼瘡（SLE）患者中，CD19 CAR-T 同樣實現超低劑量給藥（常規劑量的 1‰），並取得「免清淋」重大突破——患者回輸前無需清淋預處理、亦無需中斷原有治療，經單次輸注後即可實現完全停藥下的DORIS緩解（完全緩解），為 SLE 患者開辟全新治療路徑。在實體瘤領域，代謝增強型腫瘤浸潤淋巴細胞注射液（META 10-TILs）的IIT臨床研究已正式啟動，還有多條針對宮頸癌、肝癌、膽管癌等實體瘤適應症的CAR-T管線正在進入IIT臨床研究階段。

萊芒生物正在中美兩地同步推進多項新藥臨床試驗申報（IND），多個儲備項目亦在高效開展，其中代謝增強型體內 CAR-T（in vivo CAR-T）進入快速迭代期。同時，自主研發的全自動細胞製造系統樣機已初步完成，標誌著公司在規模化、低成本、高一致性產業化道路上邁出關鍵一步。 萊芒生物聯合創始人、董事長唐力教授表示：「感謝新老股東的信任與支持，本次新增融資的完成，將加速公司核心技術落地與管線推進。我們將堅守創新初心，聚焦免疫細胞治療的技術突破與臨床需求，加速推進創新藥物的臨床轉化與產業化，致力於為全球患者提供更高效、更安全、更可及的治療方案。」

關於萊芒生物 深圳萊芒生物科技有限公司（Leman Biotech Co., Ltd）是一家處於臨床階段的免疫代謝創新藥物研發公司，由瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）唐力教授團隊聯合晶泰科技共同創立。基於免疫代謝重編程（META 10）+前沿人工智能（AI）的創新技術，公司專注於研發代謝增強型腫瘤免疫治療藥物。公司核心技術 META 10 展示出治癒實體腫瘤的巨大潛力，相關成果發表於 Nature、Nature Biotechnology、Nature Immunology 和 Lancet Haematology 等國際頂級學術期刊，並申請了多項 PCT 專利和中國發明專利。2022 年以來，公司累計獲得超 4 億元風險投資和項目資助，榮膺 2025 年全國 「顛覆性技術創新」 大賽最高獎項等數十項生物醫藥領域國家或省市級獎項，併入選國家重點研發計劃「顛覆性技術創新」 重點專項。臨床進展獲美國基因與細胞治療協會（ASGCT 2024）和美國癌症協會（AACR 2024）最新突破性（Late-Breaking）進展口頭報告（全國唯一）。

關於晶泰科技 晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-car-t-1002-302704681.html SOURCE 晶泰科技