商業動向
出版：2026-Mar-05 10:00
更新：2026-Mar-05 10:00
Media OutReach Newswire

三麗鷗娛樂歡慶櫻花季！大分與東京兩大主題樂園推出春季限定活動

在大分縣「和諧樂園」的五百餘株櫻花樹下，盡享燦爛春日美好時光

東京，日本 - 2026年3月5日 - 三麗鷗娛樂株式會社（總部：東京都多摩市；代表董事、社長兼 CEO：小卷亞矢）宣布，將於旗下大分與東京兩大主題樂園推出櫻花季春季活動。櫻花作為日本春天的象徵，每年總吸引無數目光，為城市與山川增添柔美色彩，宣告春季到來。本次活動融合櫻花與各式花卉之美，融入三麗鷗的角色魅力，結合音樂、現場演出等娛樂元素，交織出一場獨一無二、洋溢喜悅與悸動的春日體驗。大分與東京兩座樂園憑藉各自獨特的地理環境與園區特色，充分展現不同風貌，將為來訪旅人帶來難以忘懷的春季娛樂體驗。

© 2025 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN 版權所有：Sanrio Co., Ltd.
© 2025 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN 版權所有：Sanrio Co., Ltd.

櫻花簇擁的戶外樂園盡享花見氛圍
和諧樂園
【活動簡介】和諧樂園花漾夢幻（Harmonyland Flower Fantasy）
■ 活動期間：2026 年 3 月 20 日（五／國定假日）至 6 月 30 日（二）
■ 活動網站：https://www.harmonyland.jp/sp/flower/index.html

【活動主題】沉浸於花海、音樂與「KAWAII」交織而成的夢幻世界！恣意笑容！層層盛開！

位於大分縣日出町的三麗鷗角色公園「和諧樂園」（Sanrio Character Park Harmonyland）將推出「和諧樂園花漾夢幻」活動，熱情迎接春季到來。

Harmonyland 為戶外型主題樂園，旅客可在大分縣的自然風光下，欣賞季節限定演出並參加角色見面會等活動。
約五百株櫻花與滿園春花交織綻放，是適合賞櫻的絕佳地點。

活動期間，園區將以繽紛花海與歡樂音樂營造濃厚春日氛圍，讓遊客在賞花之餘，也能享受滿載歡笑的春日時光。

活動期間，《絢麗綻放！》花卉主題舞台秀亦將華麗上演，角色將穿著花藝師的風格造型，與現場表演者共同演出，還有特別見面活動等多項春季限定企劃。

此外，亦將推出春日限定美食與專屬周邊商品。

全室內型的主題樂園打造春日世界
三麗鷗彩虹樂園
【活動簡介】彩虹春日盛宴（PUROSPRINGPARTY）
■ 活動期間：2026 年 3 月 19 日（四）至 6 月 2 日（二）
■活動網站：https://www.puroland.jp/event-campaign/2026_purospringparty/

位於東京都多摩市的三麗鷗彩虹樂園（Sanrio Puroland）將舉辦「彩虹春日盛宴」春季限定活動。作為一所全天候室內主題樂園，三麗鷗彩虹樂園無懼天候變化，全年為訪客帶來舒適愉快的遊園體驗，為家庭帶來安心無憂的遊園選擇。園內以粉彩色系營造春日氛圍，並規劃春季限定遊行與拍照打卡景點。活動期間，全球備受喜愛的「艾絲樂小兔」將於春日主題世界中登場，現身於打卡景點、原創商品及限定餐點之中，為拍照與社群分享帶來絕佳場景。

左上：《絢麗綻放！》官方圖片／右上：和諧樂園花園場景 左下：三麗鷗彩虹樂園三樓入口場景 右下：艾絲樂小兔 × 三麗鷗彩虹樂園聯名官方圖片 © 2025 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN 版權所有：Sanrio Co., Ltd.
左上：《絢麗綻放！》官方圖片／右上：和諧樂園花園場景 左下：三麗鷗彩虹樂園三樓入口場景 右下：艾絲樂小兔 × 三麗鷗彩虹樂園聯名官方圖片 © 2025 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN 版權所有：Sanrio Co., Ltd.


彩虹樂園推出專屬導覽 VIP 方案

預約開放日期：2026 年 3 月 1 日（日）
行程開放日期：2026 年 3 月 22 日（日）

三麗鷗彩虹樂園今年春季將推出由專屬導覽人員陪同的 VIP 方案。

熟悉三麗鷗彩虹樂園各項設施與內容的專屬導覽員，將以多種語言陪同遊客參觀，包括英語。*

此一整日的高端體驗，遊客可穿戴喜愛角色的周邊商品，悠閒徜徉於園區之中，享有設施優先通行、遊行專屬座位、角色見面會及限定餐點等禮遇。透過細緻流暢的導覽規劃，揭開一般遊程難以觸及的另一面，深刻體會彩虹樂園獨有的「KAWAII」娛樂世界。無論是生日、紀念日，或旅途中的珍貴片刻，都將化為一段永誌難忘的特別時光。

更多關於行程內容、參加資格與費用等資訊，請參閱官方網站「VIP Plan」專區：https://en.puroland.jp/language/

＊支援語言：英語、韓語、中文

連結：
三麗鷗角色主題公園「和諧樂園」官方網站：https://www.harmonyland.jp/
三麗鷗彩虹樂園官方網站：https://en.puroland.jp/language/
如需圖片，請透過指定連結下載，並務必附上官方提供之圖說文字：https://prap.gigapod.jp/f501f1ac546b2e7ae92793ebd4c57b6952d987c8a
