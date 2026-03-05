Money20/20「The Money Awards」揭曉全球評審主席名單

匯聚世界級領袖，推動金融科技頂級獎項表彰創新成果曼谷, 泰國 - 2026 年 3 月 5 日 - 全球領先的金融科技盛會，亦為金融業務交易樞紐的 Money20/20 今日宣布，「The Money Awards」將於今年迎來第二屆獎項，延續首屆活動所帶動的強勁產業動能與業界參與。「The Money Awards」旨在表彰打造金融未來的企業、創新方案及合作夥伴關係，肯定全球金融科技領域中最具影響力、取得卓越成就的機構。
該獎項自 2025 年首次推出以來，迅速成為業界矚目的重要指標之一，用以衡量金融科技領域的創新實力與深遠影響。
承接此一勢頭，2026 年計劃將進一步拓展全球影響力，並深化表彰致力於改變產業格局、推動新一輪金融創新的機構。評審過程嚴謹並以實力為依據，由來自金融科技、銀行、支付、創投及科技領域的多元領袖負責評選。全球頒獎典禮將於 10 月 18 日（星期日）在拉斯維加斯的 Money20/20 USA 期間舉行。
Money20/20 獎項副總裁 Grania Chesterton表示：「The Money Awards 的創立只有一個明確目標，就是為金融科技的卓越成就建立全球標準。」她續指：「這個獎項的獨特之處在於評選者本身。我們的評審主席及全球評審團，由金融科技產業中的營運者、創辦人及創新者組成，他們正親身參與並推動產業發展。能夠獲得他們的認可，不僅是一項殊榮，更向市場、同業及全球傳遞出一個明確訊號：你的工作確實具有重要價值。」
今年的計劃圍繞五大獎項類別，反映塑造未來金融服務發展的重要優先領域。
- 其中，The Diamond Award 為最高榮譽獎項類別，表彰全球金融科技最具變革性的成就。
- Startup 獎項則區分為 Early Stage 及 Growth Stage 兩個組別，表揚處於發展關鍵階段的創辦人。
- 此外，Banking、Payments 及 Partnerships & Strategic Alliance 三大類別進一步完善整個獎項架構，表彰推動金融科技發展核心的卓越成果。
每個獎項類別均由一位傑出的評審主席領導，代表其在金融服務及科技領域的全球專業知識。由獨立專家組成的全球評審團亦將共同參與，並以透明且多階段的評審機制對參賽申請進行評估，包括線上評審及於 2026 年 10 月在 Money20/20 USA 舉行的現場評議環節。今年的評審主席包括：
Diamond Award 類別：作為該計劃最具聲望的獎項類別的領導者，Women's World Banking 總裁兼行政總裁 Mary Ellen Iskenderian 憑藉其在金融普惠領域數十年的全球影響力，出任 Diamond Award 類別的評審主席。
「The Money Awards 2026 正值產業快速轉型之際，值此時刻，創新必須同時具備大膽與包容。Diamond 類別為業界樹立最高標準，該表彰不僅推動金融服務發展，更重新定義未來可能性的創新成果。我很榮幸能夠帶領今年的評審團，並表彰那些提升全球卓越標準、推動實質進步的機構。」Women's World Banking 總裁兼行政總裁 Mary Ellen Iskenderian 表示。
Startup（Early Stage & Growth Stage）：NYCA Partners 投資合夥人 Osama Bedier 將負責 Startup 類別的評審工作，並憑藉其作為創辦人、營運者及投資者的豐富經驗，支持並推動新一代金融科技創新者。
「每隔十年左右，技術變革會重塑資金流動方式，即從網絡、行動裝置，乃至當今的人工智能。最重要的突破很少始於大型機構內部，而往往來自勇於重新思考基本原則的創辦人。The Money Awards 2026 聚焦那些推動行業進入下一個時代的創辦人及團隊。能夠領導 Early Stage 及 Growth Stage 評審團，讓我有機會支持那些具有大膽創意、歷經努力取得的進展，以及決定金融未來的卓越執行力。我很榮幸能表彰那些不僅構想未來，並積極創造未來的人。」NYCA Partners 投資合夥人 Osama Bedier 表示。
Banking：Banking 類別將由 U.S. Bank 商業銀行業務執行副總裁兼首席產品官 Shruti Patel 領銜評審。她在產品開發，以及領導 U.S. Bank 商業銀行解決方案組合方面擁有豐富經驗。
「銀行業正快速演變，而開發，對於建立信任、提升韌性並為客戶帶來實際價值的解決方案至關重要。我很榮幸擔任 2026 年 Banking 類別評審團主席，並期待表彰那些展示現代銀行如何以清晰使命與宏大願景推動創新的業界先驅。Money20/20 Money Awards 旨在表彰正在重塑金融服務格局的遠見者，無論是數碼創新先驅、致力擴大金融普惠與機會，以及推動經濟增長的人士。我們亦將嘉許那些證明現代銀行既具備先進科技能力，同時亦秉持以人為本的機構。」美國銀行商業銀行執行副總裁兼首席產品官 Shruti Patel 表示。
Payments：Featurespace（Visa 解決方案）創辦人 Dave Excell 將出任 Payments 類別評審主席，並憑藉其在防詐騙及風險科技領域的開創性成果，聚焦推動全球資金流動的突破性創新成果。
「支付生態系統正處於關鍵時刻，而創新、安全與客戶體驗必須相互融合，才能打造真正全面的解決方案。隨著科技持續改變我們的交易方式，對於具備高度適應性的即時詐騙偵測需求亦日益殷切。我很高興能擔任 The Money Awards Payments 類別評審主席，並表彰推動此一變革的產業先驅。我們將嘉許那些深刻理解、並推動優質支付體驗，同時使更多人能夠享有這些服務的企業。」Featurespace（Visa 解決方案）創辦人 Dave Excell 表示。
Partnerships & Strategic Alliance：領導 Partnerships & Strategic Alliance 類別評審的，是 Ant Digital Technologies 國際首席創新及解決方案官 Garry Sien。他憑藉推動 Ant Digital Technologies 國際發展策略的經驗，為評選帶來全球創新視角。
「The Money Awards 2026 充分展現合作對全球金融生態系統進步的重要推動力。合作夥伴關係與策略聯盟，正是將願景轉化為實際影響的關鍵所在，並能匯聚多元優勢、共同願景，打造出超越任何單一機構所能實現的成果。我很榮幸能領導今年的評審團，表彰那些跨行業合作，這些合作正在創造新的價值、加速人工智能創新，並推動全球金融服務向前發展。」Ant Digital Technologies 國際首席創新及解決方案官 Garry Sien 表示。
該計劃將以於 Money20/20 USA 公布 2026 Money Awards Trophy 得主作為總結。此外，在 Money20/20 Europe 及 Money20/20 Asia 舉行的表彰環節亦將為獲獎者提供全球曝光機會。得獎者將獲頒專屬設計獎盃，並於全年透過 Money20/20 的平台獲得曝光，包括專屬演講機會、媒體報導、投資者關注，以及參與所有 Money20/20 活動的全球交流機會。
現已正式開放報名。欲了解各獎項類別、評審準則及參賽詳情，請瀏覽：www.money2020.com/awards。