泰爾茂BCT發布亞太區CGT生態系統藍圖

當下，亞太地區CGT高速發展，但許多計畫仍面臨著從科研成果轉化為穩定、可規模化營運的現實挑戰，包括流程分散、營運成本高、GMP專業人才短缺，以及不同市場之間監管與生產能力差異等問題。

該CGT生態系統藍圖並非聚焦於單一技術或孤立流程環節，而是清晰勾勒出從細胞採集、處理到臨床生產準備的全過程中，如何將各方的關鍵能力、核心流程及合作夥伴形成有效整合，從而簡化複雜流程，協助CGT開發與生產更具成本效益、更易規模化。

此外，泰爾茂BCT還與包括Precision Bio及台寶生醫（Taiwan Bio）在內的臨床階段CGT開發者合作，體現了在真實臨床生產約束條件下的執行決策。這些合作夥伴圍繞CAR-T與調節性T細胞（Treg）治療，運用整合化工作流程應對現有執行模式的局限，在實際營運條件下驗證臨床準備就緒度、流程穩健性與規模化可行性。

這些跨技術與跨夥伴的協同實踐表明，透過生態整合可顯著降低營運複雜度與成本，並為亞太多元化營運模式下的臨床與生產就緒建立清晰路徑。

「亞太區CGT生態正日趨成熟，創新者在推動本地突破的同時，也積極布局全球發展。」泰爾茂BCT亞太區商業與全球策略合作總監Wenyan Leong博士表示，「泰爾茂BCT透過導入全球領先市場所採用的自動化與標準化方案，協助區域開發者建構面向未來的營運體系。我們的合作夥伴深知，要實現商業化與臨床交付，必須從依賴人工、流程分散的模式，轉向更整合、更高品質的生產體系。我們的生態系統藍圖正是這一轉型的營運基礎，透過預先驗證的路徑與合作網絡，以務實且可規模化的方式推動區域創新邁向全球商業現實。」