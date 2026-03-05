保誠研究顯示：亞洲地區居民財務健康狀況隨年齡增長而下降

關於「財務健康指數」

此指數量度分佈於八個亞洲市場（香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南）共7,707名18至60歲成年人的財務健康狀況。指數從四個維度進行評估，分別為：「當前財務安全感」、「未來財務安全感」、「當前財務自由度」及「未來財務自由度」。該研究於2025年9月至12月期間透過網上定量調查方式進行。





