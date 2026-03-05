保誠研究顯示：亞洲地區居民財務健康狀況隨年齡增長而下降

18至35歲受訪者的財務健康指數最高，達59.8分（滿分100分）， 而50至60歲受訪者則降至57.7分香港 - 2026年3月5日 - 據Prudential plc（「保誠」，一家在亞洲及非洲市場具領導地位的保險公司）的最新研究顯示，亞洲年輕成年人的財務信心及準備程度最高，而隨着人生階段推進會逐漸下降。研究結果指出，18至35歲受訪者的財務健康得分為59.8分（滿分100分），36至49歲為58.2分，而50至60歲則為57.7分。
此項調查結果為保誠首次發佈的「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）奠定基礎。該區域性指標旨在衡量亞洲民眾目前如何理財，以及他們應對未來的準備程度。指數從四個維度進行評估，包括當前財務安全感、未來財務安全感、當前財務自由度及未來財務自由度，並綜合受訪者的態度、行為和預期， 匯總為一個總體評分，以反映整體財務健康水平。
增强財務健康的機遇
儘管近半數受訪者（46%）認為其財務健康狀況屬於良好或以上水平，但今年該指數的總體得分為58.9分，表明大眾在財務信心及準備程度方面仍存在廣闊的提升空間。
雖然18至35歲的受訪者普遍對財務前景較為樂觀，但對於職業穩定性及家人健康的憂慮依然顯著。相比之下，50至60歲受訪者最擔心的是健康狀況惡化，以及衣食住行等生活必需品成本的上升，反映出財務與健康方面的壓力在人生後期往往會加劇。
從應對當下到把握未來
研究還顯示了當下的穩定與長遠財務自由（定義為實現財務目標的準備程度）之間存在明顯落差。儘管受訪者對現狀感到相對安全（61.7分），但對未來財務自由的信心則明顯偏低（55.2分），意味著不少人雖然能應對短期生活需要，卻未必具備長期維持選擇及抵禦財務衝擊的能力。
值得注意的是，僅三分之一受訪者（34%）表示退休後無須繼續工作賺錢。不足半數受訪者（47%）在思考其財務未來時感到安心，而只有45%受訪者相信自己能應對一筆重大突發開支。隨着人生步入後期階段，這種差距持續擴大，凸顯了儘早做好財務準備、持續財務教育及進行長遠財務規劃在實現財務自由和維持生活水平方面的重要性。
市場差異及服務獲取的挑戰
環顧亞洲各個市場，越南的整體財務健康指數最高（65.1分），有最多受訪者（66%）表示非常或頗為同意自己能夠獲取有助長遠財務規劃的金融服務及產品。印尼（62.0分）及泰國（60.4分）緊隨其後，兩地受訪者在財務知識、服務獲取渠道及為長遠成功規劃方面亦處於較高水平。另一方面，香港在財務健康指數中得分最低（52.5分），受訪者對服務獲取渠道的滿意度亦相應最低。
整體而言，獲取財務方案的渠道仍然有限：僅有18%的受訪者非常同意自己擁有實現財務成功所需的資源，這種差距將進一步放大構建最佳財務健康水平的挑戰，並隨時間的推移而加劇。
縮小差距
保誠集團大中華區域執行總裁兼集團客戶、財富管理及產品總監伍燕儀表示：「亞洲地區人口壽命的延長正在改變人們對財務健康的期望。如今，客戶關注的不再僅僅是金融產品，他們希望規劃能給他們信心和清晰度，以及一位可靠的夥伴，能引領他們走向真正值得期待的未來。在保誠，我們相信財務規劃不只是為晚年做準備，更是為了人生每個階段能夠實現健康與幸福。我們致力於為客戶及社區提供專業知識、諮詢建議與保障方案，幫助他們儘早建立抵禦風險的能力，在人生的各轉捩點守護所愛，並享受健康、充實且充滿財務自信的長壽人生。」
為填補理財知識方面的差距，並為財務健康奠定基礎，由保誠公益基金（Prudence Foundation，隸屬於保誠的社區投資機構）推出的、屢獲殊榮的Cha-Ching理財教育計劃，已覆蓋亞洲及非洲各地課堂超過400萬名學生與教師。Cha-Ching計劃迄今已經推出十年，旨在協助7至12歲的兒童培養關鍵的理財技能。另一項面向成年人的全新「數碼優先」理財教育計劃亦正開發中，旨在支持參與者邁向財務安全與自由之路。
隨着亞洲地區的個人及家庭持續規劃自身的財務未來，保誠將一如既往地透過可持續的普惠產品和服務擴大保障覆蓋面，提升民衆的財務韌性，並為人們在人生各階段建立持久信心。
關於「財務健康指數」
此指數量度分佈於八個亞洲市場（香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及越南）共7,707名18至60歲成年人的財務健康狀況。指數從四個維度進行評估，分別為：「當前財務安全感」、「未來財務安全感」、「當前財務自由度」及「未來財務自由度」。該研究於2025年9月至12月期間透過網上定量調查方式進行。
