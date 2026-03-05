Mantle與Aave在上線兩周內總市值突破5.75億美元，為機構去中心化金融樹立新標杆

在協同激勵計劃及深厚的中心化去中心化金融基礎設施的推動下，Mantle、Aave與Bybit的整合，創造鏈上流動性的新紀錄。 阿聯酋迪拜2026年2月26日 /美通社/ -- 繼宣佈在Bybit協助下Mantle與Aave成功完成主網整合後，Mantle與Aave今天又宣佈，其聯合部署在上線僅兩周內，總市值（包括存款供給與借款規模）已突破5.75億美元。 這一里程碑事件反映了市場對機構級去中心化金融(DeFi)基礎設施的需求日益增長，同時也標誌著在Aave的所有網路部署歷史進程中，其流動性增長速度創下了最快紀錄之一。

此次整合彙聚了Mantle的高性能分發層、Aave領先的去中心化流動性市場以及Bybit的全球交易所基礎設施，為鏈上金融構建了統一框架，實現了中心化與去中心化生態系統的大規模融合。這一始於協議部署的舉措，已迅速演變為中心化去中心化金融(CeDeFi)理論的一個鮮活例證——機構資本、零售用戶參與以及現實世界金融工具，可以借此在可組合的單一環境中得以彙聚。 Aave v3在Mantle平臺上創下早期發展勢頭紀錄 自從在Mantle平臺上線以來，Aave v3已經引入了經過精心挑選的多樣化戰略性資產組合，包括wETH、USDC、GHO、FBTC、USDe和wrsETH，而且會根據治理審核情況，未來還計劃引入更多資產。這一資產陣容既體現了對資本效率的刻意追求，也兼顧了生態系統的多樣性，涵蓋原生穩定幣、流動性質押衍生品、比特幣支持型工具以及收益型代幣等領域。

每個市場均已配置針對各種資產的完整風險參數體系，涵蓋隔離模式標識、保守的存借額度上限以及定制化利率曲線，所有參數均由Aave的風險服務提供者持續審核。這種以治理為先的機制確保Mantle平臺在實現流動性快速增長的同時，能夠滿足大型資金配置方對機構級安全性和透明度的嚴格要求。 自上線以來的關鍵里程碑 兩周內總市值突破 5.75億美元： Mantle平臺上Aave v3的存借總規模已經超過5.75億美元，這一里程碑既凸顯了現有需求的深厚程度，也印證了協同激勵框架的有效性。

Mantle平臺上Aave v3的存借總規模已經超過5.75億美元，這一里程碑既凸顯了現有需求的深厚程度，也印證了協同激勵框架的有效性。 wrsETH供應上限一周內兩次觸頂： KelpDAO推出的wrsETH資金池在一周內兩次達到供應上限，存入資金在三天內翻倍至約5000萬美元——這明確顯示出市場對Mantle平臺上的流動性再質押投資敞口，存在高度集中且堅定的需求。

KelpDAO推出的wrsETH資金池在一周內兩次達到供應上限，存入資金在三天內翻倍至約5000萬美元——這明確顯示出市場對Mantle平臺上的流動性再質押投資敞口，存在高度集中且堅定的需求。 機構資本參與： 此次部署聚焦於與真實世界資產(RWA)相容的基礎設施及機構級風險管控，成功吸引了眾多專業參與者的大額資金配置，這些參與者尋求的是資金利用效率高且透明的鏈上收益機會。

此次部署聚焦於與真實世界資產(RWA)相容的基礎設施及機構級風險管控，成功吸引了眾多專業參與者的大額資金配置，這些參與者尋求的是資金利用效率高且透明的鏈上收益機會。 GHO在Mantle平臺上的拓展：Aave原生穩定幣GHO的部署已在Mantle平臺上建立起一個新的流動性中心，並得到了Aave流動性委員會的積極分發支持。

活躍激勵計劃 為獎勵早期採用者並維持長期流動性深度，目前正在實施兩項協同激勵計劃： Mantle (MNT)獎勵計劃：已撥出總共800萬枚$MNT代幣，用於激勵乙太坊(ETH)、USDC和泰達幣(USDT)等重點市場中的資產供應方與借款方。 Aave 的DAO（去中心化自治組織）貢獻：Aave 流動性委員會正發放150萬枚$GHO代幣，以推動穩定幣的採用，並確保Mantle市場上基於GHO的交易對具備深厚的流動性。 為規模化中心化去中心化金融構建基礎 Mantle與Aave的整合不僅是一次協議部署，更是為中心化去中心化金融的未來構建了基礎層。透過與Bybit的深度協同，Mantle為全球超過7000萬用戶搭建了直接通往去中心化市場的橋樑，同時延續了世界級中心化交易所在信任度、合規性及用戶體驗方面的美好期待。

雙方合作的後續階段旨在進一步深化這一橋樑的構建： 集成收益產品： 將Aave產生收益的資產直接整合至Bybit的Earn產品套件中，使Bybit的全球用戶群體能夠無縫獲取鏈上收益。

將Aave產生收益的資產直接整合至Bybit的Earn產品套件中，使Bybit的全球用戶群體能夠無縫獲取鏈上收益。 高級抵押品選項：在Aave的獨立資金池中支持Mantle原生資產及真實世界資產支持型代幣，為機構參與者解鎖更高的資本效率。 Mantle主要顧問Emily Bao表示：「總市值在兩周內突破5.75億美元，這不僅是一個數字，更驗證了市場長期以來對基礎設施的期待——這種基礎設施要能無縫銜接機構資本、真實世界資產與去中心化金融。Mantle的定位正是成為實現這一融合的分發層，而我們如今看到的正是這一構想正在即時上演。」

開始在Mantle上賺取收益 用戶可以透過Aave官方介面進入Mantle市場，存入資產，以抵押品借貸，並開始獲取加碼獎勵。 關於Mantle Mantle致力於成為機構和傳統金融(TradFi)接入鏈上流動性、獲取現實世界資產的首要分發層與門戶，驅動現實世界金融在鏈上的流動。 Mantle擁有超過40億美元的社區自有資產，兼具可信度、流動性與擴展性，並輔以機構級基礎設施，以支持大規模採用。該生態系統以Bybit上的$MNT為錨點，透過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目構建而成。此外，Mantle網路亦與Ethena USDe、Ondo USDY和OP-Succinct等領先發行方及協議建立了合作夥伴關係。

