RX Japan GK宣佈舉辦日本規模最大的時裝貿易展FaW TOKYO 2026

東京2026年3月5日 /美通社/ -- RX Japan GK宣佈，第29屆FaW TOKYO (FASHION WORLD TOKYO 2026 APRIL) 即日起開放觀眾註冊。作為日本規模最大的時裝貿易展之一，本屆展會將於2026年4月8日至10日在東京國際展覽中心 (Tokyo Big Sight) 舉行，預計彙聚來自20個國家和地區的約700家參展商，以及來自50個國家和地區的20,000名專業觀眾，全面連接全球時尚產業。

圖1：

日本領先的時裝貿易展FaW TOKYO 2026在Tokyo Big Sight舉行

圖2：

全球品牌與供應商在FaW TOKYO展示最新時尚產品

對於臺灣時尚品牌及產業專業人士而言，FaW TOKYO是一個切實可行的平臺，有助於提升國際能見度，並與來自亞洲、歐洲及其他全球市場的買家建立聯繫。憑藉其高效的B2B時裝貿易展定位，FaW TOKYO長期吸引臺灣參展商與觀眾持續參與。