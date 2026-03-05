華為發佈HiSecEngine USG6000G系列防火牆，為企業邁向全面智能化護航

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- MWC 2026巴塞羅那期間，華為發佈新一代高性能融合網關HiSecEngine USG6000G系列防火牆旗艦新品。此次推出3款2U盒式、4款桌面型G系列防火牆，是繼E、F系列防火牆產品後，華為在網絡安全領域的又一重磅力作。華為始終致力於打造高質量的網絡安全產品，為全球企業構築堅實護盾，為企業邁向全面智能化護航。 隨著智能時代深入發展，企業數字化與智能化建設全面提速，業務流量呈指數級增長，傳統防火牆在大流量並發、加密流量解析、未知威脅防禦等方面難以滿足要求。為此，華為推出新一代高性能融合網關HiSecEngine USG6000G系列防火牆，護航企業邁向全面智能化時代。

高性能：安全專用引擎，保障企業業務流暢運行 華為HiSecEngine USG6000G全新G系列防火牆，基於安全專用引擎，性能與威脅檢出率雙雙領跑業界。針對企業總部網絡流量大、業務複雜等特點，華為精心打造USG6800G系列盒式防火牆，其中USG6885G威脅防護性能高達135Gbps，是業界威脅防護性能最高的2U盒式防火牆，性能是業界同類型產品的2倍，SSL解密性能是業界同類型產品的1.5倍。高性能盒式防火牆可以作為HUB網關，部署在企業總部，保障安全防護全開時，關鍵業務不卡頓，滿足對企業總部大流量安全防護要求。

針對企業多分支場景，華為推出USG6500G系列桌面型防火牆，集安全網關、路由器、交換機等多種網絡與安全能力於一身，並支持5G和POE供電，簡化部署與運維。其接口數量是業界的2倍，即插即用，擴容無需額外增加設備，能夠實現對企業分支網絡流量的精細化高效管理。 高檢出：智能檢測，精準識別未知威脅 華為HiSecEngine USG6000G內置智能安全專用算力，使能先進的Inline安全算法，本地安全模型實時在線推理。USG6000G在已有文件檢測的基礎上，新增釣魚網頁檢測能力，可毫秒級阻斷未知釣魚攻擊，未知威脅檢出率高達95%，領先業界15%，有效幫助企業防禦網絡安全風險，確保業務連續性不受影響。

巴西戈亞斯州政府秘書長Adriano da Rocha Lima表示，我們正在持續提高全國教育、數字服務等領域發展。通過引入華為網絡安全產品，我們各地區政府部門打造了高效率、高安全的連接，以更好的服務提升民眾生活品質。 華為此次發佈的HiSecEngine USG6000G系列防火牆具備廣泛的適用性，可廣泛部署於企業分支、企業園區和數據中心等場景。它能夠實現總部與分支之間的安全互聯，以及本地流量的安全出局，為企業網絡提供全方位、領先的安全防護能力。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/hisecengine-usg6000g-302704877.html SOURCE 華為