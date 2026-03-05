2026傑出專業女性及女企業家選舉 即日起至4月底接受提名

香港 - 2026年3月5日 - 由「香港女工商及專業人員聯會」(簡稱「女工商專聯」)主辦之「傑出專業女性及女企業家選舉」公佈今屆提名期及選舉詳情。
「傑出專業女性及女企業家選舉」自1999年「女工商專聯」成立後三年開始每隔數年舉辦，今屆已是第九屆，旨在表揚香港的傑出專業女性及女企業家，推崇優異、建立典範、彰顯女性在新經濟新時代的持續貢獻。
出席發佈會之「女工商專聯」代表包括：香港女工商及專業人員聯會會長、許杜岑律師事務所合夥人杜珠聯女士，2026傑出專業女性及女企業家選舉籌委會主席、螞蟻數字科技海外事業部資深顧問及01F Group合夥人陳婉真女士，香港女工商及專業人員聯會創會會長黃汝璞太平紳士，香港女工商及專業人員聯會前任會長簡吳秋玉女士、香港女工商及專業人員聯會董事麥黃小珍女士、韓淑儀女士及管胡金愛女士。
選舉籌委會主席陳婉真女士表示：「幾年疫情後，當前我們正面臨全球經濟波動與地緣政治的挑戰等，卓越的領導力、創新的思維與開拓精神，更形重要。在此背景下，香港的傑出專業女性與女企業家更值得我們表彰，感謝她們為社會發展作出卓越貢獻。通過展現這些成功典範，我們期待激勵未來的領導者去追尋夢想，開創可持續發展的舉措，為香港乃至全球社會創造持久價值與福祉。」
「2026傑出專業女性及女企業家選舉」的提名期由即日起至4月30日止，歡迎各界人士提名本港工商界及社會上有卓越貢獻之女性，表揚其非凡成就。選舉籌委會將透過嚴格評審選出六位卓越女士成為「傑出專業女性及女企業家大獎」得主。提名表格可於香港女工商及專業人員聯會網站下載 (https://www.hkwpea.org/)。
過往八屆的「傑出專業女性及女企業家大獎」先後選出47位本港工商界及社會上有卓越貢獻之女性，其中3位得獎者親臨發佈會分享她們的成功之道，她們是2021傑出專業女性及女企業家得獎者、香港乳癌基金會主席霍何綺華博士，2017傑出專業女性及女企業家得獎者、香港中文大學禤永明系統工程與工程管理學講座教授蒙美玲教授，1999傑出專業女性及女企業家得獎者、極地博物館基金會創辦人李樂詩博士。
女工商專聯創會會長黃汝璞太平紳士公佈本屆選舉評審團成員，包括：
- 洪丕正先生，BBS，JP，渣打集團國際業務行政總裁 (首席評判)
- 陳瑞娟女士，BBS，香港總商會主席
- 高育賢女士，BBS，JP，富而德律師事務所前高級合伙人，香港及中國主席
- 林健鋒議員 GBM, GBS, JP，行政會議成員
- 吳宏偉教授，PhD，香港科技大學副校長(大學拓展)
- 王䓪鳴博士，DBE，JP，香港青年協會高級顧問
陳志輝教授，SBS，JP，香港中文大學商學院市場學系榮休教授
香港女工商及專業人員聯會是由一群關注社會及婦女事務的專業女性攜手創辦之非牟利組織。女工商專聯自1996年成立以來，一直不斷致力推動中、港兩地經濟發展，促進商機；積極參與社會事務及進行研究，更向有關政府部門提供意見，努力提高女工商及專業人員質素。而自1999年首次舉辦傑出專業女性及女企業家選舉以來，各得獎者更憑藉卓越表現在社會上廣被認同，成為商界同儕以及年青人的典範。香港女工商及專業人員聯會網站: https://www.hkwpea.org/
特別鳴謝：
媒體夥伴 -「香港經濟日報」
傑出專業女性及女企業家選舉
歷屆傑出專業女性及女企業家得獎者
1999年 (楊紫芝、張淑儀、李樂詩、崔賢愛、臧建和、蘇包陪慶)
2002年 (麥列菲菲、胡秀英、陳佩君、張淑姬、馬雪征、王敏勤))
2005年 (葉玉如、陳韻雲、鄧惠瓊、葉鳳英、譚燕玉、蔣麗婉)
2008年 (林小玲、任詠華、姚珏、郭羅桂珍、馬健生、溫麗友)
2011年 (關雁卿、李慧琼、梁高美懿、鍾惠玲、高安鳳、王小玲)
2014年 (趙麗娟、梁雪兒、薛家燕、潘慰、謝邱安儀、黃何淑英)
2017年 (馮雁、蒙美玲、陳芳、陳嘉賢、李正儀)
2021年 (艾熙麗、霍何綺華、李穎詩、陸恭蕙、譚允芝、陳婉真)