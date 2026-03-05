2026傑出專業女性及女企業家選舉 即日起至4月底接受提名

香港 - 2026年3月5日 - 由「香港女工商及專業人員聯會」(簡稱「女工商專聯」)主辦之「傑出專業女性及女企業家選舉」公佈今屆提名期及選舉詳情。



香港女工商及專業人員聯會會員、2026傑出專業女性及女企業家選舉籌委會成員以及歷屆得獎者

「傑出專業女性及女企業家選舉」自1999年「女工商專聯」成立後三年開始每隔數年舉辦，今屆已是第九屆，旨在表揚香港的傑出專業女性及女企業家，推崇優異、建立典範、彰顯女性在新經濟新時代的持續貢獻。



出席發佈會之「女工商專聯」代表包括：香港女工商及專業人員聯會會長、許杜岑律師事務所合夥人杜珠聯女士，2026傑出專業女性及女企業家選舉籌委會主席、螞蟻數字科技海外事業部資深顧問及01F Group合夥人陳婉真女士，香港女工商及專業人員聯會創會會長黃汝璞太平紳士，香港女工商及專業人員聯會前任會長簡吳秋玉女士、香港女工商及專業人員聯會董事麥黃小珍女士、韓淑儀女士及管胡金愛女士。



選舉籌委會主席陳婉真女士表示：「幾年疫情後，當前我們正面臨全球經濟波動與地緣政治的挑戰等，卓越的領導力、創新的思維與開拓精神，更形重要。在此背景下，香港的傑出專業女性與女企業家更值得我們表彰，感謝她們為社會發展作出卓越貢獻。通過展現這些成功典範，我們期待激勵未來的領導者去追尋夢想，開創可持續發展的舉措，為香港乃至全球社會創造持久價值與福祉。」



「2026傑出專業女性及女企業家選舉」的提名期由即日起至4月30日止，歡迎各界人士提名本港工商界及社會上有卓越貢獻之女性，表揚其非凡成就。選舉籌委會將透過嚴格評審選出六位卓越女士成為「傑出專業女性及女企業家大獎」得主。提名表格可於香港女工商及專業人員聯會網站下載 (https://www.hkwpea.org/)。



過往八屆的「傑出專業女性及女企業家大獎」先後選出47位本港工商界及社會上有卓越貢獻之女性，其中3位得獎者親臨發佈會分享她們的成功之道，她們是2021傑出專業女性及女企業家得獎者、香港乳癌基金會主席霍何綺華博士，2017傑出專業女性及女企業家得獎者、香港中文大學禤永明系統工程與工程管理學講座教授蒙美玲教授，1999傑出專業女性及女企業家得獎者、極地博物館基金會創辦人李樂詩博士。



女工商專聯創會會長黃汝璞太平紳士公佈本屆選舉評審團成員，包括：

