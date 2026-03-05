熱門搜尋:
出版：2026-Mar-05 15:36
更新：2026-Mar-05 15:36
PR Newswire

土耳其電信攜手中興通訊完成全球首個C+L全頻一體化1.6Tbps現網試驗，開啟優智全光網新時代

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- 近日，土耳其電信聯合中興通訊在伊斯坦布爾完成全球首個C+L（12THz）全頻一體化1.6Tbps優智全光網現網試驗，大幅提升系統容量、減少備件種類，並實現400GE/800GE業務超高速傳輸，為土耳其發展超寬、智能化全光網絡、提升土耳其乃至歐亞數字經濟水平奠定堅實基礎。

土耳其電信攜手中興通訊完成全球首個C+L全頻一體化1.6Tbps現網試驗，開啟優智全光網新時代

為應對數據流量持續高速增長的需求，土耳其電信與中興通訊在伊斯坦布爾成功開展洲際現網流量測試。本次測試采用中興通訊C+L 全頻一體化 1.6Tbps 解決方案，可通過集中管理系統實現 C 波段與 L 波段無縫協同切換，無需對網絡進行物理改造，在充分復用現有光纖基礎設施的同時，實現全頻譜資源高效利用，助力構建低成本、大容量、高靈活的新一代光網絡架構，為快速響應流量激增、支撐未來高速網絡發展提供堅實保障。

此次試驗同步引入全新智能網管系統，依托具備光感知、光開通、光診斷、光優化能力的全息光解決方案，實現網絡全方位可視、可管、可控。通過運力地圖可視化、網絡健康度評估、故障診斷分析、光纜同纜同路由等智能化功能，實現網絡資源狀態全周期可管、告警與性能數據實時可視，潛在風險和故障前瞻性可控，大幅縮短故障處理時長，提升網絡運行效率與穩定性。

土耳其電信CEO Ebubekir Şahin表示：「與中興通訊合作的這項突破性試驗，是土耳其電信打造最先進光傳輸基礎設施的又一裡程碑。我們證明了無需替換整個網絡，即可快速提升區域容量，再次創造世界第一，這將幫助我們構建靈活、低成本、可持續的基礎設施，響應流量增長與未來高速業務需求。」

中興通訊副總裁凌志表示：「與土耳其電信攜手完成的這項全球首個C+L全頻一體化1.6Tbps現網試點，充分展現了中興通訊經全球驗證的光傳輸技術與AI驅動的網絡管理技術，能夠成功應用於土耳其的關鍵基礎設施。我們通過提供更高容量、簡化的硬件架構及自主運維能力，為下一代HI-OTN優智全光網絡奠定基礎，助力土耳其加速數字轉型進程。」

媒體咨詢:
ZTE Corporation
Communications
Email: [email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cl1-6tbps-302705067.html

SOURCE 中興通訊股份有限公司

關於作家
PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
