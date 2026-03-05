宿務太平洋航空迎30周年慶 推出整月特惠活動

菲律賓馬尼拉2026年3月5日 /美通社/ -- 菲律賓領先航空公司宿務太平洋航空（Cebu Pacific，簡稱CEB）迎來成立30周年。為紀念這一時刻，該航司推出為期一個月的周年慶特惠活動，以「Your Happy Lowest Fares」（超值驚喜低價）開啟今年力度最大的一次國際機票促銷活動，持續踐行讓航空出行觸手可及的品牌理念。

3月5日至11日期間，中國香港旅客可預訂飛往菲律賓的航班，單程基礎票價低至1港幣，此價格不含各項手續費及附加費。

本次促銷機票的出行有效期為2026年11月1日至2027年3月31日，旅客可提前規劃假期，鎖定超值優惠。