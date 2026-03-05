Sennheiser Spectera手持麥克風在超級碗大賽中首次亮相廣電領域，展示無線音頻之未來

Brandi Carlile演唱《美麗的阿美利加》時，Sennheiser Spectera提升了無線音頻的標準，Digital 6000系統則為Lady Gaga和Ricky Martin的表演提供了可靠的支持美國加利福尼亞州舊金山 - 2026年3月5日 - 當西雅圖海鷹隊與新英格蘭愛國者隊於2月8日星期日在美國職業橄欖球大聯盟（NFL）本賽季最盛大的體育賽事中正面交鋒時，Sennheiser無線解決方案在整個第60屆超級碗的直播中發揮了關鍵作用，確保了清晰無瑕的現場音頻傳輸。在賽前秀環節中，Brandi Carlile的震撼演繹《美麗的阿美利加》（America the Beautiful）標誌著Sennheiser Spectera SKM手持麥克風原型機的耀眼首秀。同時，在Apple Music中場秀中，Lady Gaga和Ricky Martin帶來令人難忘的嘉賓表演，他們均使用了久經考驗的Sennheiser Digital 6000無線系統。
Sennheiser Spectera是全球首個寬帶雙向數位無線生態系統，實現了在單個射頻通道內同時實現音頻傳輸、系統控制和監聽功能。該系統支援單個機架單元內最多64個通道（32個輸入/32個輸出）的同步音頻傳輸、監聽和控制，顯著簡化了射頻複雜性並提升了穩定性。
BrandiCarlile在表演中使用的是定製款金色Sennheiser Spectera SKM手持麥克風原型機和Neumann KK 205麥克風頭，以無與倫比的1ms延遲和96kHz音頻解析度運行。Sennheiser Spectera系統的超低延遲和高清信號傳輸路徑確保了在體育場及轉播信號中實現卓越的人聲清晰度和臨場感。
在由Bad Bunny領銜的星光熠熠的中場秀中，Lady Gaga和Ricky Martin獻上驚豔的嘉賓表演，他們分別使用白色款和銀色款的定製版Sennheiser Digital 6000手持發射機。他們的無線麥克風以卓越的一致性、通透音質和可靠性，在全球最大的舞台上，贏得了頂級藝術家的信賴。
整個活動中，七支Sennheiser無線麥克風和九套立體聲耳返監聽系統僅使用了總計6MHz的射頻頻譜，彰顯了Sennheiser Spectera與Digital 6000在現場音頻極擁擠的射頻環境中的卓越頻譜效率。Brandi Carlile的監聽工程師Jerry Streeter分享道：「聲音的清晰和穩定是立馬就凸顯出來的亮點，聽覺上毫無壓縮感，監聽音箱的高頻保持平滑，耳返監聽聽起來極其開闊。從射頻角度看，在單個電視通道內實現如此性能表現，堪稱顛覆性突破。」
Sennheiser Spectera手持發射機首次亮相第60屆超級碗的歷程始於去年，當時首席射頻協調員Cameron Stuckey與Sennheiser合作，在大型紐約戲劇製作《假面舞會》（Masquerade）中部署早期的Sennheiser Spectera耳返監聽系統，在極具挑戰性的射頻環境下，該系統展現了可靠的高通道數無線性能表現。當Stuckey隨後被任命為第60屆超級碗的首席射頻協調員時，這段經歷引發了關於Sennheiser Spectera能否滿足這一前所未有的技術需求的討論。
「我對Sennheiser Spectera的信心來源於它在《假面舞會》中的應用，那是一個在紐約市中心跨越六層樓、13個表演空間的沉浸式戲劇製作，」第60屆超級碗首席射頻協調員Cameron Stuckey表示，「該專案要求在複雜的結構環境中實現高密度的雙向無線傳輸，充分利用了Sennheiser Spectera的所有功能——設備容量、多區域操作和調變多樣性。這是該系統穩定性的最佳證明。我深知Sennheiser團隊和我一樣追求完美，這意味著它已經準備好勝任各類製作任務。」
將Sennheiser Spectera手持麥克風引入超級碗大賽的一個關鍵因素，是Brandi Carlile長期合作的FOH工程師Sean Quackenbush和監聽工程師Jerry Streeter的支持。多年來，在Carlile的現場演出中，他們一直使用並信賴Sennheiser和Neumann的人聲解決方案。在籌備賽前秀時，Quackenbush將Sennheiser Spectera手持發射機原型機搭配他偏愛的Neumann KK 205麥克風頭，進行了評估，迅速認可了該系統在音質上的優勢。「作為一名FOH工程師，最重要的是我不需要不停調整人聲麥克風就能獲得理想聲音，」Quackenbush說，「Sennheiser Spectera讓我第一時間聽到的是它的音樂感。近講效應很自然，不會誇張，這是第一次在使用無線手持麥克風時，能真正聽到Neumann麥克風頭本身的聲音。它有你在錄音室中所期待的那種德國錄音室級品質，但我們竟能在體育場裡通過無線的方式即時聽到這種音質。當我們聽到這種即時性和清晰度後，實在難以想象會再重新使用以前的設備。」
Quackenbush繼續說道：「當我們聽到聲音在體育場裡響起的那一刻，你就知道了。人聲在高音量下異常穩定，我幾乎不需要動EQ。它在那個空間裡的聽起來棒極了。沒有什麼能與之相媲美，我很幸運能操作這樣的設備。」
在大賽前幾周，Stuckey和Quackenbush與Sennheiser緊密合作，準備了這款定製版Sennheiser Spectera手持發射機原型機用於現場轉播。
為了確保排練和現場直播期間全程無縫覆蓋，製作團隊部署了三個Sennheiser DAD天線覆蓋體育場現場區域，另一個DAD天線負責後台及準備區。「使用Sennheiser Spectera，我們能快速完成天線系統部署，遠少於使用同軸窄頻系統調試所需要的時間，」Stuckey表示，「我們無需補償損耗鏈路或射頻光纖轉換偽像，只需定義覆蓋區域，佈置DAD天線，插上即可。頻譜選擇是超級碗這類大型活動的挑戰。憑藉如此寬廣的調諧範圍和支持使用1.4G頻段的能力，Sennheiser Spectera可以應用於任何規模的演出。你很快就能在電視上再次看到它。」
Sennheiser Spectera手持發射機在第60屆超級碗的廣播首秀凸顯了Sennheiser新一代無線技術創新，在年度觀看人數最多的現場轉播之一中實現了純淨音質、超低延遲以及卓越效率。
