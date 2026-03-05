香港園境師學會 (HKILA) 與世界自然基金會香港分會 (WWF) 就牛潭尾新發展區提出四大建議 創建北都鄉郊生態旅遊之都

香港 - 2026年3月5日 - 城市規劃委員會 (城規會) 將於明天就牛潭尾新發展區的分區計劃大綱草圖聽取公眾申述。牛潭尾三面環山，水源豐足，逾百年前已經有村民聚居及務農，出產稻米、蔬菜。同時，牛潭尾亦保留了觀賞魚類 (特別是錦鯉) 養殖這一個已在香港式微的傳統行業。在生態方面，牛潭尾毗連后海灣濕地及未來的三寶樹濕地保育公園，亦曾錄得歐亞水獺及不少濕地鳥類。有見及此，香港園境師學會 (HKILA) 與世界自然基金會香港分會 (WWF) 就牛潭尾新發展區提出五大優化方案，冀能保留牛潭尾的傳統歷史文化，建立市民與野生生物可以共享的「一地多用」公共空間，藉此將牛潭尾建設成北部都會區之下一個標誌性的鄉郊生態旅遊之都。



HKILA和WWF以下列指導原則設計建議：



創造以人為本的宜居城市 致力實踐人與自然和諧共存 促進城鄉融合 提升生物多樣性 在發展中融入「基於自然的解決方案」（Nature-based Solutions, NbS) 具體的四大建議如下：

在牛潭尾大學城東面保留現存的錦鯉養殖魚場 (佔地約7公頃)，建設成為特色錦鯉公園，在營造公共空間的同時，為野生生物保存濕地生境，也保留香港的觀賞魚養殖業，推動創新主題的鄉村深度旅遊。 盡量保存現時位於擬議車站廣場及河畔公園的農地及魚塘，將之改造成具嶺南水鄉風貌的荷塘公園 (佔地約12公頃)，為市中心提供開揚濕地景觀，提升生態功能，同時發展成為特色地方主題深度旅遊景點。 藉著活化牛潭尾主河道，建造多功能藍綠走廊的契機，以生態手法修復人工化的渠道，同時保留擬議藍綠走廊內現存約6公頃的魚塘及農地，既可提升生態價值，亦提高景觀多元性。這些魚塘及農地更可用作蓄洪、休閒農業等用途。 於攸壆路一帶，修改牛潭尾主河道的設計，將部分河水分流到錦綉花園及加州花園之間，位於三寶樹濕地保育公園內的濕地，並將位於攸壆路並毗鄰牛潭尾主河道的「康樂」用地修訂為「休憩用地」，作為牛潭尾藍綠走廊的延伸，提高生態連接性。另外，應降低在4A及4B區的「住宅(甲類)2」用地的准許建築物高度，以在面向河道一側營造額階梯式建築，減低對雀鳥的影響。 香港園境師學會會長陳元敬先生 指出：「香港園境師學會與世界自然基金會香港分會一直緊密合作，我們針對牛潭尾的聯合建議，融會園境及生態考量，亦符合粵港澳大灣區的生態優先及綠色發展策略。將現有錦鯉魚場及其他生境轉化為特色公園及藍綠走廊，可以促進城鄉共融、推動創新生態旅遊，營造出一個高質素、健康且具生物多樣性的社區，在發展與多元景觀之間取得平衡。」



世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂博士認為 ：「牛潭尾的鄉郊景觀及傳統文化遺產，為北部都會區融入基於自然的解決方案提供了獨特的機會。我們的聯合建議將有助在牛潭尾的發展中，透過明智地利用現有生境及特色地方產業來保護生物多樣性，提升氣候適應力，以及帶動創新的鄉郊旅遊。長遠而言，我們希望在牛潭尾，以至整個北部都會區，都可以建立市民與野生生物能夠共同享用的空間。」



HKILA與WWF將在3月6日出席城規會舉行的公眾會議，向城規會委員講解有關建議，並希望城規會及有關政府部門採納，共同建構人與自然和諧共存、宜居宜業的北部都會區，亦期待政府在北部都會區的發展及規劃上與HKILA與WWF等持份者維持良好溝通，達至多贏局面。





關於香港園境師學會 香港園境師學會（The Hong Kong Institute of Landscape Architects, 簡稱 HKILA）成立於 1988 年，是一個按《香港園境師學會法團條例》( 第 1162 章)而組成的專業團體，旨在提升香港的可持續發展和園境設計及規劃水平。

關於世界自然基金會香港分會 世界自然基金會是全球性環保組織，分會及辦事處遍佈全球逾 100 個國家。世界自然基金會的使命是建立人類與大自然和諧共存的未來。世界自然基金會香港分會自 1981 年成立，透過保育及教育項目提出解決方法，推動香港成為亞洲最可持續發展的城市。