「澳門銀河」時令春日美饌獻禮 宮川政明大師再臨　匠心呈現特色清酒晚宴

澳門特別行政區 - 2026年3月5日 - 藏身於澳門銀河 萊佛士的米芝蓮一星壽司名店「鮨吉祥 宫川」，主理人宮川政明大師將於三月再度駕臨「澳門銀河」，呈獻只此兩晚的精巧「廚師發辦」壽司宴席。與此同時，「澳門銀河」亦為食家們獻上一系列多元的美饌巡禮，以環球佳餚慶祝春回大地。
作爲日本僅有的六大米芝蓮三星壽司名廚之一，宮川大師將於3月20及21日回歸「鮨吉祥 宫川」，聯袂頂級日本清酒品牌「Sake Hundred」，展開兩場清酒與江戶前壽司的華麗對話。「Sake Hundred」旗下的「百光（BYAKKO）」純米大吟釀，於權威的葡萄酒品評會「IWC 2019」中獲得金獎。是次「鮨吉祥 宫川」宴席的清酒，皆由榮獲「酒匠（Sakasho）」榮譽的侍酒師Ivan Au Yang精挑細選，與宴席上的美饌和諧配合。全球僅有604名「酒匠」，而Ivan Au Yang則是少數常駐澳門且獲此名銜的侍酒師。
除此之外，「澳門銀河」亦精心安排一系列時令菜式，在這個春暖花開的季節，與賓客同嚐精緻美饌。
* 3月6日
澳門銀河 萊佛士——Domaine Jean-Marc Pillot五道菜品鑒晚宴
澳門銀河萊佛士於 地中海風情池畔花園 Belvedere 池畔花園呈獻一場限定的勃艮第佳釀春日晚宴，由名莊 Domaine Jean‑Marc Pillot 主理，以四代傳承的風土匠心搭配酒店精心設計的佳餚，讓賓客在春風與橫琴美景中細味美酒佳餚的和諧美好。
* 3月6及7日
安達仕廚薈——中葡名廚四手聯袂系列開篇章
澳門安達仕酒店行政總廚黎安德將坐鎮主場，迎來廣州富力君悅大酒店中餐行政總廚林永勁師傅，書寫一場專屬濠江花城的味覺篇章。林師傅掌舵的「空中花園」不僅榮獲《米芝蓮餐盤》榮譽，更是深受追捧的《黑珍珠餐廳指南》上榜餐廳。兩位大廚將聯手主理紅蝦及伊比利亞豬柳等美味佳餚，妙筆生輝、令人期待。
* 3月14及15日
承‧鐵板料理榮耀呈現：雙廚對話 · 一席承韻
榮獲米芝蓮二星榮耀的兵庫縣京料理名店「京料理Takagi」創始人兼主廚高木一雄將親臨澳門，與執掌「承‧鐵板料理」的料理匠人前田典久共繹料理哲思。盛宴之中，兩位主廚將以多道式季節料理共譜詩篇。傳統在對話中煥發新意，匠心在交融中得以昇華。
* 3月4日至4月30日
「九味時鮮春菜」春日時鮮中菜巡禮
春回大地之際，「澳門銀河」十間各有所長的中餐廳將聯袂呈獻以時鮮蔬菜入饌的精美佳餚。花悅庭、銀河氹仔漁村、北膳樓、百樂潮州酒樓、莆田、彭慶記、川渝人家、鹿港小鎮、巧麵館及華嫂冰室，將採擷山野清氣、凝翠雨露甘潤、擷取枝頭的辛香，將九味時鮮凝於一方餐桌，盡展引人入勝的中式烹調。
* 4月9日
花悅庭——「春味有序 · 旬鮮有期」淮揚美饌
「澳門銀河」花悅庭特邀廣州店廚務執行總監盧德仁師傅親臨濠江，與主廚胡發祺師傅共築一場如絲如畫的江南春水佳宴。鮮蟹肉豆乾馬蘭頭、頭水芒種蝦皮煮嫩豆瓣、意大利黑醋陳皮慢煮與牛肉等精品，皆以春季時鮮蔬食入饌，結合傳統與創意。
* 逄星期五至星期日
福龍葡國餐——「火焰躍動，風味正燃」戶外燒烤盛宴「澳門百老匯」的福龍葡國餐特別揀選這個春日，於戶外開揚環境與醉人星夜伴奏下，呈上優質肉類、鮮甜海鮮與多款美饌，即席燒烤成上品佳餚。必試美味包括烤原隻乳豬及牛肋骨等，配搭一河之隔的珠海美景，週末賞心之選。
在「澳門銀河」享受客座調酒交流時光
「澳門銀河」旗下特色的千里吧、長廊酒吧及麗思酒廊，將分別於3月12、14及28日舉行三場客席調酒活動，為澳門帶來三大熱門酒吧的精調佳釀。
位於全新開幕的澳門銀河 嘉佩樂內，全城首間威士忌與雞尾酒吧千里吧將迎來韓國「亞洲50最佳酒吧」第六位Cham的聯合創辦人Yeonghwi Yun。在承載超過650款珍稀威士忌的氣勢磅礴金字塔形酒櫃前，他將展現卓越技藝，為一眾賓客調製精心設計、難得一遇的雞尾酒。是次聯乘亦為「千里一會」客席調酒系列，掀開序幕。
兩天後，澳門銀河 萊佛士的隱密區域「長廊酒吧」將迎來首席調酒師 Nokoy Mak 與 Tankyu Distillery 聯合創辦人Kit Cheung合作的調酒之夜。在其數十年的餐飲旅程中，Kit曾將各種食材和中藥材融入創作之中。同時，他亦有志保育香港本土釀酒及酒類生產業，實為先行者。
3月28日，澳門麗思卡爾頓酒店51樓的「麗思酒廊」迎來世界頂尖調酒大賽2025瑞典賽區冠軍Michael John。Michael將以其標誌性的精湛技藝、加勒比式的輕鬆活力與創意敘事，爲賓客帶來超越期待的難忘酒吧體驗。
「澳門銀河」定期推出季節性餐飲活動，以展示其優秀廚藝團隊的創意，並彰顯澳門作為「聯合國教科文組織——創意城市美食之都」的魅力，致力將澳門打造成為享受豐盛體驗的國際旅遊目的地。
香港出發的專屬預抵體驗
前往澳門的旅客現時可於港珠澳大橋香港口岸的離境大堂享受更優質的出行體驗，以「澳門銀河」的尊尚賓客服務開啓訪澳之旅。
新近設立的銀河娛樂集團（銀娛）港珠澳大橋香港口岸服務中心，為澳門各綜合休閒企業首個同類設施，為訪澳旅客提供相應資訊及專屬服務。於現場登記成為「澳門銀河」會員的旅客，將可獲贈精選比利時朱古力及季節性禮遇，並於抵達「澳門銀河」或星際酒店時獲贈80澳門元的餐飲或玩樂禮遇 。
除此之外，旅客亦可於服務中心預訂銀娛旗下多間高級酒店的客房及豪華禮賓車服務。全新的銀娛港珠澳大橋香港口岸服務中心旨在為旅客提供全面資訊與便利，進一步提供更佳的訪澳體驗。
