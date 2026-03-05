新華絲路：2026「中國白•德化瓷」國際巡展亮相瑞士日內瓦

北京2026年3月5日 /美通社/ -- 近日，30余件精巧傳神的白瓷精品亮相日內瓦萬國宮，細膩的釉色、精巧的工藝盡顯東方美學的精髓。

2月24日，由中國東南地區的德化縣發起的「中國白•德化瓷」國際巡展在聯合國日內瓦辦事處所在地萬國宮啟幕。

德化是中國標志性白瓷「中國白」的發源地，其瓷器產品遠銷190多個國家和地區，如今正著力提升在歐洲市場的影響力。

陳列於萬國宮展台上的30余件德化白瓷展品，囊括造型別致的瓷瓶與瓷塑佳作，吸引了聯合國官員、多國駐日內瓦使節以及中國和瑞士兩國工商、文化界專家的目光。