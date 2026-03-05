Raythink AI智能紅外氣體熱像儀RG630系列海外上市

煙台2026年3月5日 /美通社/ -- 行業領先的熱成像解決方案提供商Raythink燧石技術今日宣佈， AI智能手持式紅外氣體熱像儀RG630系列海外版 正式上市。該產品搭載15mK高靈敏度探測器與自研AI氣體檢測算法，將 氣體洩漏檢測 從「可視化」推向「智能化風險評估」新高度。這不僅是一次產品迭代，更是一次檢測方式的革新 —— 讓氣體洩漏從被動發現走向主動預判，從模糊評估邁向精準決策。

讓看不見的洩漏，成為可預判的風險

傳統紅外氣體熱像儀解決了「看得見」的問題，但評估洩漏的嚴重程度往往依賴於離線分析和操作員的主觀判斷。RG630系列通過設備自帶的AI氣體識別和濃度反演功能，突破了這一局限。

看得更清，判得更准：領先靈敏度與成像性能

憑借出色的15 mK熱靈敏度，RG630能夠以非凡的清晰度和穩定性捕捉微小排放。其配備的5英吋OLED觸摸屏，提供了高對比度、細節豐富的圖像，確保洩漏點定位精準無誤。

在此基礎上，RG630採用了高性能定制濾波探測器，其帶寬比傳統熱成像儀更窄，進一步提升了氣體檢測靈敏度並有效抑制雜散光干擾，確保成像質量始終如一。

為嚴苛環境而生，為安全使命而來

RG630系列專為石油天然氣、石油化工、電力、環境監測及應急響應等高風險場景設計。它滿足本安防爆標準（Ex ic IIC T4 Gc），符合危險區域作業規範；其氣體洩漏檢測性能符合美國環保署EPA Method 21及附錄K標準，全面支持常規LDAR（洩漏檢測與修復）檢測規範。