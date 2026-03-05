華為聯合西班牙HM醫療集團發布全球智慧醫療樣板點

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- MWC26巴塞羅那期間，華為舉辦「AI+，助力醫療健康數智化發展」主題峰會，與全球醫療行業專家、學者、伙伴共話數智醫療新未來。會上，華為攜手西班牙HM醫療集團（以下簡稱「HM醫療集團」）聯合發布全球智慧醫院樣板點，西班牙HM 醫療集團數智化轉型項目總監Xavier Tarrago Bonfill、華為醫療衛生軍團（西）總裁張偉力、華為西班牙醫療行業總監張凱共同為樣板點揭幕。
華為副總裁、公共事業軍團CEO李俊風在致辭中表示，作為華為在歐洲打造的首個智慧醫療樣板點，HM醫療集團將中國領先的數字技術與歐洲醫療經驗相結合，為全球醫療行業智能化升級提供可借鑒的實踐范本。
HM 醫療集團數智化轉型項目總監Xavier Tarrago Bonfill在主題演講中詳細介紹了樣板點的技術架構與應用成果。雙方通過升級數智基礎設施，引入華為醫技數智化、智慧院區等解決方案，全面推進智慧醫院建設。在院區和病房管理場景，部署了Wi-Fi 7及高性能設備，搭配2.5GE有線接入，滿足了臨床診療對低延遲、高帶寬的要求；部署了雲園區與CampusInsight平台，實現智能化網絡運維管理；在醫技場景，針對醫療HIS/PACS系統，依托華為全閃存存儲免網關雙活解決方案，保障醫療服務的連續性。同時，基於分布式存儲打造醫療數據湖，實現海量非結構化文件的自動分級，滿足當前及未來影像和病理系統的需求，為智慧診療鋪就「高速通道」。
華為與HM醫療集團聯合發布的全球智慧醫院樣板點，是雙方深度合作的裡程碑。雙方充分發揮了各自優勢，實現了資源共享和互利共贏，為全球智慧醫療建設提供了新思路。未來，華為將繼續以創新引領，攜手全球客戶與伙伴，並肩同行，將智慧注入每家醫院，共創行業智能化新篇章。
