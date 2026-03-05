華為聯合西班牙HM醫療集團發布全球智慧醫療樣板點

華為副總裁、公共事業軍團CEO李俊風在致辭中表示，作為華為在歐洲打造的首個智慧醫療樣板點，HM醫療集團將中國領先的數字技術與歐洲醫療經驗相結合，為全球醫療行業智能化升級提供可借鑒的實踐范本。

HM 醫療集團數智化轉型項目總監Xavier Tarrago Bonfill在主題演講中詳細介紹了樣板點的技術架構與應用成果。雙方通過升級數智基礎設施，引入華為醫技數智化、智慧院區等解決方案，全面推進智慧醫院建設。在院區和病房管理場景，部署了Wi-Fi 7及高性能設備，搭配2.5GE有線接入，滿足了臨床診療對低延遲、高帶寬的要求；部署了雲園區與CampusInsight平台，實現智能化網絡運維管理；在醫技場景，針對醫療HIS/PACS系統，依托華為全閃存存儲免網關雙活解決方案，保障醫療服務的連續性。同時，基於分布式存儲打造醫療數據湖，實現海量非結構化文件的自動分級，滿足當前及未來影像和病理系統的需求，為智慧診療鋪就「高速通道」。