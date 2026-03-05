華為聯合SOLUM發布面向零售行業的店中店智慧融合網絡解決方案，加速零售智能化

西班牙巴塞羅那2026年3月5日 /美通社/ -- MWC 2026巴塞羅那期間，華為聯合SOLUM發布面向零售行業的店中店智慧融合網絡解決方案（以下簡稱「方案」）。該方案通過一體化零售基礎設施平台，將數智基礎設施與ESL（電子價簽）整合為一個可擴展、成本效益高的架構，為全球零售企業提供極簡、高效的門店網絡方案。
SOLUM與華為在之前IoT AP融合方案的合作基礎上，本次進一步合作，針對大型購物中心、機場、火車站、展館等高客流場景下的店中店零售商，聯合發布店中店智慧融合網絡解決方案，實現電子價簽與數字標牌的無縫融合。此方案專為快閃店、餐飲店、品牌專營店等追求獨立無基礎設施系統的企業打造，通過單一設備，便能實現內容的實時更新、高效管理，以及系統的輕鬆拓展。
該解決方案采用統一網關，支持LTE、Wi-Fi和ESL，無需專用ESL接入點。它還支持預集成和即插即用的部署，並配備獨立安全的網絡架構，這能幫助零售商店降低55%的總體擁有成本（TCO），並為大型門店節省高達33%的成本。零售門店的數字化觸點部署從此「零負擔」，從「基建依賴」到「自由部署」，總部即可在千裡之外實現統一管理。隨需而變，贏在「毫秒級」反應，無論身處何地，零售商都能實時同步全球門店的促銷信息。
作為全球領先的電子價簽供應商，SOLUM歐洲地區高級副總裁Hoy-Jin Lee提到：「我們共同開發了一體化零售基礎設施平台，將數智基礎設施與ESL整合為一個可擴展、成本效益高的架構，這能幫助零售商店大幅降低運營成本。」
此次發布的方案是華為智慧零售解決方案的重要組成部分。未來，華為將與SOLUM持續創新，共同探索AI在門店的應用，一起深耕零售，加速行業數智化。
