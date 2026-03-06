華為發布「一網智辦」政務服務解決方案，攜手深圳龍崗上線政務服務全球樣板點

西班牙巴塞羅那2026年3月6日 /美通社/ -- MWC 2026巴塞羅那期間，華為政務一網通軍團成功舉辦國家政務服務高峰論壇。來自全球政務客戶伙伴深入探討全球政務服務發展趨勢，並分享AI驅動下全球政務服務智能化轉型的成功實踐。活動期間，華為發布「一網智辦」全球政務服務解決方案，攜手深圳龍崗上線政務服務全球樣板點，並發起成立「全球政務服務生態聯盟」。 聯合國工業發展組織（UNIDO）首席人工智能/數字和創新官Jason Slater、泰國數字經濟和社會部（MDES）副常務秘書Chomparee Chompurat博士、玻利維亞國家電子政務和信息通信技術機構（AGETIC）執行董事Carlos Eduardo Rodrigo Prado、Nextcloud全球銷售總監Bilgin Semiz、華為混合雲總裁顧雪軍、華為一網通辦軍團總裁夏國環等嘉賓出席本次活動。

在高峰論壇上，聯合國工業發展組織首席人工智能/數字和創新官、數字化轉型與人工智能首席Jason Slater在主題演講中表示：「AI賦能政務服務，建設高效的數字政府，絕非單純部署技術，而是要打造兼具包容性、以市民為中心、互聯互通的系統。」 發布「一網智辦」全球政務服務解決方案，勾勒政務服務新藍圖 華為一網通辦軍團總裁夏國環在論壇上發布「一網智辦」全球政務服務解決方案。他表示，全球各國發展差距及數字鴻溝仍然存在，國家政務服務面臨民眾辦事不方便、滿意度不高、缺乏良好體驗等挑戰，發展政務數字化是提升國際影響力、國家治理能力和民眾滿意度的重要抓手。華為政務服務解決方案以「1個數字底座+1個智能平台+N個行業應用」為架構，構建以場景為中心，政務事項與流程快速編排，整合能力、打通流程, 使能高效、高質政務服務；以業務為牽引，數據為核心，構建方便快捷高質量數據服務，賦能業務創新。打造邊聊邊辦、智能決策、高效辦理的智能服務體系

泰國MDES副常務秘書Chomparee Chompurat博士表示，泰國正在通過利用強大的「雲優先」基礎設施、負責任的人工智能整合以及全球公私合作伙伴關系，加速向人工智能驅動的智能政府轉型，以提供安全、以公民為中心的服務，並將該國打造為值得信賴的東盟數字樞紐。 玻利維亞AGETIC執行董事Carlos Eduardo Rodrigo Prado以「天空為鏡、數字為翼」為核心，分享了電子政務領域的成果與突破，闡述了戰略藍圖與關鍵舉措，並提出了面向數字政府、數字國家及普惠智慧服務新時代的願景。在羅德裡戈・帕茲總統提出的 「玻利維亞走向世界，世界走進玻利維亞」理念指引下，該國正積極推進數字化轉型。

在實踐分享演講環節多國客戶及伙伴圍繞「AI基礎設施樞紐」、「政務服務未來規劃」和「國家數字化轉型」等主題，分享了各自國家的實踐經驗與願景。 發布深圳龍崗政務服務全球樣板點，樹立「AI+政務服務」實踐標桿 活動中，華為聯合深圳龍崗政府服務中心共同發布了「深圳龍崗政務服務全球樣板點」。該樣板點基於深圳市龍崗區政府的最佳實踐，構建了區-街道-社區-園區四級政務中心一體化聯動運行模式，在「AI+政務服務」取得顯著成效：其智能客服體系依托AI大模型，深度整合熱線、窗口及自助服務資源，實現多渠道協同響應，使熱線接通率達到98%；在「AI+智能校驗」方面，通過搭建一體化審批中樞，智能輔助審查准確率達到95%以上。

