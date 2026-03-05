中國電信攬獲多項GLOMO大獎，科技創新成果獲廣泛認可

西班牙巴塞羅那 - 2026年3月5日 - 巴塞羅那時間3月4日17點，在2026年世界移動通信大會（MWC26）期間，中國電信多個項目在國際上千個參賽項目中脫穎而出，榮獲多項享有「移動通信行業奧斯卡獎」之稱的全球移動大獎（以下稱為「GLOMO獎」）獎項。這一突破性成果，標誌著中國電信在科技創新能力和全球移動通信領域的卓越實力，獲得了全球通信行業的高度認可。





最佳專用網絡解決方案獎



中國電信聯合中興通訊推出的 EasyOn 5G-A-RobotNet方案榮獲GLOMO獎之「最佳專用網絡解決方案獎」。該方案將5G-A與具身智能深度融合，打造端邊協同的「通信+算力」一體化平臺，並與智元、卓益得等頭部機器人企業深度合作，呈現了豐富靈活的多元化應用演示。本次獲獎不僅體現了業界對5G-A與具身機器人融合創新的高度認可，也彰顯了中國企業在全球具身智能領域的引領力，為人形機器人加速邁向規模化、低成本商用樹立了新的裏程碑。



最佳非地面網絡解決方案獎



中國電信聯合華為研發的「大眾智能手機直連高軌衛星系統設計、關鍵技術與規模應用」項目，針對地球大部分陸地和海洋地區缺少地面網絡覆蓋，首創手機直連衛星解決方案，有效滿足全球無地面網絡覆蓋區域的通信需求。項目突破高軌衛星超遠距通信損耗大、時延長等瓶頸，構建全鏈路技術架構，通過專有技術提升信道增益；聯合合作夥伴攻克芯片難題，研製出全球尺寸最小、低成本的高軌衛星通信手機芯片；依托專用互通網關實現與移動網絡互通，讓普通手機直連 3.6 萬公裏高軌衛星，用戶 「不換卡不換號」 即可使用衛星通話、短信。現服務已覆蓋中國大陸並已逐步延伸至東南亞地區，廣泛應用於應急保障、海漁運輸、科研勘探等領域，已適配 40 余款手機及 10 余款車型，拓展至汽車、智能可穿戴等場景，持續壯大產業生態。



改善兒童和青少年生活的最佳移動創新獎



中國電信聯合友成基金會、華為共同申報的普洱瀾滄縣「青椒計劃」，借助中國電信5G鄉村覆蓋和光寬校園網，為瀾滄縣所有中小學青年教師提供先進、豐富的數字化教學課程，助力青年教師教學經驗積累與職業發展規劃，為鄉村教師的成長打開了數字化的「窗口」。同時也為青年教師和青少年提供了跨越空間的聯結，使得瀾滄與上海兩地的師生置身在同一個虛擬社區中。在網絡能力方面，中國電信充分發揮5G網絡與光網絡領域優勢，為鄉村校園提供面向全國的連接服務，實現校園5G網絡與WiFi網絡的融合互通，支持各類終端在移動網絡與固定網絡間的無縫漫遊及安全管控。



最佳活動營銷獎



中國電信聯合中興通訊等產業合作夥伴，憑借「5G-A 賦能無線新模式演唱會直播」項目，榮獲GLOMO獎之「最佳活動營銷獎」，標誌著5G-A在文娛產業邁向高品質轉型的時代，高效完成了演唱會直播行業的數字化商用，為賽事展演、文娛活動、教育教學等網媒融合新領域的直播場景註入了智能化轉型的強勁動能。該方案於浙江杭州奧體中心率先落地，憑借其在演唱會直播保障中的卓越表現，為行業無線直播模式革新與規模化推廣打造了可復製的標桿範本。



全球移動大獎（GLOMO獎）由移動通信行業權威組織GSMA在1996年創辦，擁有200多位獨立評審，是最具權威的通信業獎項，旨在表彰在快速增長的移動行業中推動創新並展現出卓越成就的個人和公司。中國電信充分發揮自身優勢，攜手優秀合作夥伴，已在多個領域取得了豐碩成果。



