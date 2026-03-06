EDC 與 Plenary Asia Pacific 宣布達成 6.5 億美元合作夥伴關係 推動加拿大出口貿易發展

市場領導者合作關係 (Market Leader Partnership) 將促使加拿大加強參與全球基礎設施供應鏈 在關鍵亞太–市場開拓新局 安大略省渥太華2026年3月6日 /美通社/ -- 加拿大出口信貸機構 Export Development Canada (EDC) 與 Plenary Asia Pacific 於 EDC 新加坡分行簽署一份金額達 6.5 億美元（約 8.9 億加元）的市場領導者合作關係諒解備忘錄 (MOU)。 該諒解備忘錄旨在加強雙方合作，並促進加拿大出口貿易在亞太地區等主要國際市場於基礎設施等優先領域的發展。 加拿大國際貿易部長 Maninder Sidhu 閣下表示：「與 Plenary Asia Pacific 簽署這份市場領導者合作關係諒解備忘錄，彰顯了我們共同致力加強國際合作，並為加拿大出口商及投資者開拓新機遇的承諾。 這項合作夥伴關係將有助促進可持續經濟增長、創造就業機會，並使我國成為具競爭力且可靠的全球基礎設施投資目的地。」

為期三年的合作夥伴關係諒解備忘錄為雙方建立合作框架，使 EDC 與 Plenary Asia Pacific 攜手推動互惠互利的貿易及投資機遇。 該合作夥伴關係概述了兩家公司共同目標及各自承諾，並說明雙方將如何合作，以促進接觸策略性網絡、分享市場知識與洞察，以及探索符合 EDC 職責範圍的融資解決方案。 根據該諒解備忘錄，在協議有效期內，EDC 已撥出高達 6.5 億美元的融資支持，用於符合資格的 Plenary Asia Pacific 項目，但須遵從 EDC 的政策及風險要求。 與 Plenary Asia Pacific 等國際市場領導者建立的合作夥伴關係，旨在協助加拿大企業參與大型–國際項目，並加強加拿大在主要全球市場的影響力。



」Export Development Canada 總裁兼行政總裁 Alison Nankivell 表示：「這項協議凸顯了擴大加拿大參與全球基礎設施市場的重點方向。 與 Plenary Asia Pacific 這樣活躍於優先發展領域的國際夥伴攜手合作，與 EDC 的策略不謀而合。 透過這項市場領導者合作關係，我們正協助加拿大企業融入全球基礎設施供應鏈，並在亞太地區及全球的複雜大型項目中提升競爭力，從而支持長遠的貿易與投資成果。 這項合作旨在把穩固的合作夥伴關係轉化為實質的出口增長及長遠經濟影響。」

Plenary Asia 行政總裁 Chi-Ling Looi 表示：「我們歡迎 EDC 近期對我方投下信任一票，以及承諾長期合作，攜手在印太地區開拓基礎設施項目。 Plenary Asia 一直在該地區主導相關討論，推動私人投資在基礎設施發展中發揮重要作用，以吸引國際資本。我們期待未來能在該區域協助交付急需的社會及經濟基礎設施。」 該諒解備忘錄涉及 Plenary Asia Pacific 在亞太地區的業務，並不適用於獨立擁有和經營的 Plenary Americas。後者負責 Plenary 在加拿大、美國及拉丁美洲的營運。



關於 Plenary Asia Pacific Plenary Asia Pacific 是一家獨立的基礎設施及實物資產開發商、投資者及管理者，專注於公私營合作夥伴關係、區域開發及社區基礎設施建設。 公司於 2004 年在澳洲成立，其後穩步擴展，在其營運市場中已成為領先的開發商、融資機構及管理者之一。目前公司在澳洲及新加坡設有辦事處，並積極在印太地區推進擴展計劃及相關項目。 https://plenary.com/apac



關於 EDC

Export Development Canada (EDC) 是由加拿大政府擁有的金融企業，致力於協助加拿大企業在國內外發揮影響力。 EDC 提供加拿大企業拓展新市場、降低財務風險及推動業務由本地走向全球發展所需的金融產品與專業知識。 EDC 與加拿大企業攜手合作，共同為所有加拿大人建設更繁榮、更強大及更可持續發展的經濟。 如欲了解更多資訊，以及了解我們如何協助貴公司，請致電 1-800-229-0575 或瀏覽 www.edc.ca。 媒體聯絡人：Export Development Canada，1-888-222-4065，[email protected]；媒體聯絡人：Plenary Group 執行總監（傳訊及社區事務）Chris Whitefield，+61 418 530 806， [email protected]

