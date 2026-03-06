Cebu Pacific推出為期一個月的30週年慶優惠活動

菲律賓馬尼拉2026年3月6日 /美通社/ -- 菲律賓領先的航空公司宿務太平洋航空 (CEB) 推出為期一個月的週年特惠活動，慶祝其讓航空旅行更加普及的30週年。該活動以年度規模最大的國際航線機票促銷之一「Your Happy Lowest Fares」拉開序幕。

3月5日至11日期間，來自台灣的旅客預訂飛往菲律賓的航班單程基礎票價最低僅為1新台幣，不含稅費及附加費用。

促銷機票適用的出行時段為2026年11月1日至2027年3月31日，旅客可提前規劃假期、預訂優惠機票。

抵達菲律賓後，旅客可以從馬尼拉飛往被稱為「微笑之城」的巴科洛德(Bacolod)，在這裡他們可以品嚐當地招牌美食Chicken Inasal、逛逛特色市集，或探訪周邊歷史遺跡。