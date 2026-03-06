「2026勞力士中國海帆船賽」-- 第二日報告

香港2026年3月6日 /美通社/ -- 比賽進入第二日，勞力士中國海帆船賽的參賽船隊歷經不少洗禮。離開維多利亞港後，本來平靜的海面轉為嚴峻挑戰，船隻在公海遇上強勁的東北季候風及逐漸增大的海浪，整晚風勢持續增強，期間錄得 25–28海浬東北風。 這一晚對部分參賽者來說尤為艱難，雙人組別的 「Juice 號」因設備故障被迫退賽，而 PHS 組別的 「急不來號」亦因主帆破損稍後退出比賽。 單人挑戰勞力士帆船賽的莫俊傑，駕駛 「2 Easy號」 成功熬過首個夜晚，他分享道：

「捱過第一晚了— 看到日落很美，但能看到日出更令我感到快樂，從未有如此特別的感覺。現在風力20至25海浬，船速不錯。昨晚自動導航系統出了點小問題— 帆帶卡住舵，燒掉保險絲，不過現在已經修好。我希望自動導航能待我好一點，我已經非常溫柔，沒有逼它太緊。」

清晨時分風勢減弱至約 18海浬，浪高約 1.5–2米，讓船隊稍作喘息，重整狀態，迎來一頓得來不易的早餐。 然而短暫的平靜並不長久 — 下午風勢再度增強，「Parnassus號」 回報風力增強至25–27 海浬：「我們一切平安，就是有點累！」 「Team Alive–Rampage 號」採取恆向線最南方的航線，意圖避開可能影響破紀錄進度的不利洋流。截至香港時間下午8時，他們已航行超過420 海浬，以時速15 海浬向蘇碧灣推進，他們大約領先 「Standard Insurance Centennial V 號」約 25 海浬。 兩艘 TP52型帆船 — 「Standard Insurance Centennial VII號」 與 「Happy Go號」—持續貼近恆向線航行，展開激烈的角逐，彼此距離僅數海浬，競爭非常熾熱。

另一方面在 IRC 全場總冠軍之爭「海狼號」表現強勁，有望角逐他們的首個全場總冠軍。 每艘賽船均有配備Yellowbrick追踪器，歡迎瀏覽以下網頁https://yb.tl/rolexchinasea2026、下載YBRace 手機應用程式或在官方網站www.rolexchinasearace.com 緊貼比賽進度。 有關「2026勞力士中國海帆船賽」的詳情可瀏覽網址: www.rolexchinasearace.com 註：圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供 香港遊艇會簡介 香港遊艇會是本港歷史最悠久、規模最龐大的的體育會之一，在過去170年一直致力推動帆船及賽艇運動的普及化和精英化。本會為一眾不同年齡與技術水平的水上運動愛好者，當中包括會員及非會員，提供多項訓練活動以促進他們的個人發展、發掘及培養有潛質參加比賽的精英運動員，藉此推動這些有益身心的運動在香港的發展和普及化。香港遊艇會全年舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船及賽艇賽事，大大提升香港在國際體壇的地位。

勞力士與帆船運動 勞力士頌揚人類成就，即對逐冠之旅中階段性勝利與動人瞬間的肯定，其核心意義不僅在於捧盃的那一刻，更在於跋涉中所締造的輝煌之路。從開拓性的探險壯舉，到傳奇離岸賽、知名遊艇會以及成就不凡的帆船運動員，勞力士自1950年代末以來致力支持帆船運動的各方面，並頌揚帆船運動所展現出的頑強意志與堅韌毅力。如今，勞力士通過冠名贊助Rolex SailGP Championship支持帆船運動的創新未來。該賽事為國際知名帆船系列賽，由傑出帆船運動員駕駛規格相同且動力十足的F50水翼雙體帆船，於世界各地的知名海域展開競逐。此外，勞力士已經成為15項重大國際賽事的冠名贊助商，其中包括一年一度的勞力士悉尼至荷伯特帆船賽（Rolex Sydney Hobart Yacht Race）、兩年一度的勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），以及知名大獎賽勞力士TP52世界錦標賽（Rolex TP52World Championship）、宏大的勞力士超級帆船盃（Maxi Yacht Rolex Cup）及勞力士天鵝盃（Rolex Swan Cup）。與此同時，勞力士亦與眾多同樣長久支持帆船運動的機構合作，其中包括翡翠海岸遊艇會（Yacht Club Costa Smeralda）、紐約遊艇會（New York Yacht Club）、皇家遊艇隊（Royal Yacht Squadron）、皇家海洋競賽會（Royal Ocean Racing Club）、澳洲遊艇會（Cruising Yacht Clubof Australia）以及皇家馬耳他遊艇會（Royal Malta Yacht Club）。精英運動員是勞力士與帆船運動合作關係中不可或缺的一部分，勞力士誠摯向這些傑出人士對卓越的不懈追求致敬。從擁有突破性成就的環球帆船手法蘭西斯．奇卓斯特爵士（Sir Francis Chichester），到具備靈活應變、團隊合作及精準操作技能的一眾現代帆船運動員，眾多帆船運動領域的翹楚皆在勞力士代言人之列，包括傳奇帆船手保羅．格逸（Paul Cayard）及羅拔．舒希特（Robert Scheidt），成績輝煌的奧運帆船運動員賓．安斯利爵士（Sir Ben Ainslie），以及Rolex SailGP Championship名將漢娜．米爾斯（Hannah Mills）、湯．司令斯比（Tom Slingsby）與瑪婷．格雷爾（Martine Grael）。

勞力士簡介 享譽全球的精良品質與精湛工藝 勞力士為瑞士綜合獨立製錶商，總部設於日內瓦，品牌以精良品質與精湛工藝享譽全球，成為卓爾不凡與優雅尊貴的象徵。其Oyster Perpetual（蠔式恒動）系列腕錶與Perpetual（恒動）系列腕錶的機芯均獲瑞士官方天文台認證（COSC），並就精準度、動力儲備及可靠性方面進行一系列內部測試。綠色印章是頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）的象徵，證明每一枚勞力士腕錶均成功通過勞力士實驗室自定標準所進行的測試，這些標準會定期由獨立的外部機構進行驗證。

每一枚勞力士蠔式腕錶上均有「Perpetual」（恒動）的字樣。這不僅是一個鐫刻於錶面上的字樣，更是一個哲理，它承載著企業願景及價值觀。企業創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）對完美的不懈追求正是推動公司發展的動力與宗旨。勞力士繼而在腕錶發展上屢創先河，成功推出多項重大創新發明，如於1926年問世的蠔式腕錶，為史上第一枚防水腕錶，以及1931年發明的自動上鏈恒動擺陀。迄今為止，勞力士已經註冊了六百多項專利。品牌在瑞士設有四座廠房，設計、研發及生產勞力士腕錶的大部分零件。 從金合金的鑄造，到機芯、錶殼、錶面及錶帶的加工、打磨、組裝和修飾，皆由品牌獨立完成。目前，第五座廠房正在瑞士建造，預計將於2029年投入使用。品牌亦積極支持文化藝術的發展，鼓勵體育及探險活動，並致力於環境保護，關愛地球。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026--302705729.html SOURCE 香港遊艇會