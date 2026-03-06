熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-06 09:30
更新：2026-Mar-06 09:30
Media OutReach Newswire

Money20/20 亞洲報告：亞太金融科技生態由試驗邁向規模化，AI與數碼資產帶動區域領先優勢

泰國曼谷 - 2026 年 3 月 6 日 - 全球領先的金融科技盛會，亦為金融業務交易樞紐的 Money20/20，將在 4 月 21 日至 23 日於曼谷詩麗吉王后國家會議中心舉行的 Money20/20 Asia 前夕，正式發布年度《亞太地區金融科技的未來（Future of Fintech in APAC）》報告。報告指出，亞太金融科技生態已步入關鍵轉型期，從過往的試驗探索，全面邁向人工智能、數碼支付及數碼資產等領域的大規模創新階段。

匯聚超過 130 位資深金融科技領袖的深度洞察，該報告指出，行業正走出試點項目，邁向企業級規模的解決方案，並將協作、數碼信任及金融普惠列為 2026 年的主要商業命題。

主要調查結果

  • 22.9% 受訪者表示，將亞太視為其首要增長目標，凸顯該區繼續成為全球增長引擎的領先地位。
  • 90.6% 企業高層指出，「社會公益」相關項目現已納入企業策略，顯示「影響力」與商業回報已密不可分。
  • 61.2% 機構已採用人工智能或機器學習技術。
  • 新加坡、香港及日本相繼推出新監管框架，正加速推動穩定幣及代幣化資產的機構級應用。
  • 63.5% 業界領袖將「防詐騙」列為最高營運優先事項。
Money20/20 Asia 內容副總裁 Ian Fong 表示：「亞太已不再停留於實驗階段，而是正在全面落實。區內正建立比以往更快速、更安全且更具包容性的金融基礎設施。這裏發生的一切，將影響全球貨幣的未來。」

數碼信任成為新「貨幣」

隨着數碼滲透率持續攀升，63.5% 業界領袖將防詐騙列為首要任務。監管機構與業界正轉向即時風險檢測及 AI 驅動的安全方案。

SHIELD 創辦人兼行政總裁 Justin Lie 指出：「亞太市場的數碼化速度，已遠超傳統防詐模式的應對能力。目前，我們正邁向以即時、裝置層級的智能風控，並在背景靜默運行。信任已成為數碼金融的新貨幣，唯有在每一次互動中建立信任、同時提供流暢體驗的企業，方能主導行業未來。」

穩定幣步入主流金融基建

隨著新加坡、香港及日本等地相繼完善監管框架，機構對穩定幣及代幣化金融工具的參與明顯上升。

Circle 亞太區副總裁 Yam Ki Chan 表示：「穩定幣已在亞洲多個市場深度參與實體經濟活動，涵蓋支付、跨境結算乃至於資金管理優化。區內正展示數碼資產如何在現有金融體系內實現規模化，下一階段將圍繞互通性，並建構屬於互聯網時代的經濟營運系統。」

數碼借貸擴大金融可及性

報告指出，72.9% 受訪者認為，專為中小企度身訂造的金融科技方案，是推動亞太經濟增長的關鍵，顯示金融普惠創新的機遇正持續擴大。

Tala Philippines 總經理 Moritz Gastl 表示：「金融普惠並非單純將產品上線即可實現，而需根據日常消費者的實際情況進行構建。在菲律賓等市場，信任、透明度及靈活性與信用評分同樣重要。當數碼借貸能夠賦權於人，而不是以新介面複製舊系統時，才能真正發揮作用。」

展望未來：協作將主導未來十年

隨着人工智能大規模應用、支付網絡互聯互通，以及數碼資產逐步納入監管市場，亞太正成為未來金融體系的全球示範藍本。
Fong 補充表示：「下一波金融科技的創新浪潮，將取決於我們能否在科技進步與社會影響間取得平衡。亞太市場正在證明，金融創新與金融共融可以同步前行。」

《Future of Fintech in APAC》報告可請於此處下載。

