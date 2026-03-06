熱門搜尋:
adblk3
adblk3
adblk3
商業動向
出版：2026-Mar-06 11:00
更新：2026-Mar-06 11:00
Media OutReach Newswire

永明金融調查揭示亞洲退休兩極化： 有人自主延遲退休，有人被迫為生計堅持

  • 亞洲浮現兩種退休模式：財務準備充足者可以自主選擇延長工作年期，而準備不足者則因經濟壓力被迫推遲退休。
  • 69% 受訪者預期或已於達到退休年齡後繼續工作。
  • 62% 受訪者指維持收入是他們繼續工作的主要原因，其餘則為追求人生意義與滿足感（49%）、維持社交關係（47%），以及保持心智活躍（41%）。
  • 81% 受訪者認為退休屬個人選擇。
  • 使用生成式 人工智能（AI） 工具作為資訊來源的比例由 12% 倍增至 22%。
香港 - 2026年3月6日 – 永明金融最新發佈的亞洲退休調查顯示，隨著亞洲人口老化，區內人士對於退休準備的差距正日益擴大。雖然許多受訪者在退休年齡後選擇繼續工作，惟不少人是因為財政壓力而被迫延遲退休，可見退休準備不均的問題日趨嚴峻，突顯制定長遠退休計劃刻不容緩。

目前，亞洲佔全球60歲以上人口約六成，預計未來 25 年將倍增至 13 億[1]。在人口結構轉變、退休規劃週期縮短，及對自主型AI 工具依賴日增的多重影響下，區內人士將面臨更多的挑戰。

是次名為《規劃退休生活：亞洲退休兩極化》的調查發現，大部分受訪者（69%）預期會在退休年齡後繼續工作。對部分受訪者而言，這體現其對生活彈性與身心健康的追求，他們持續工作是為了追求人生意義與滿足感（49%）、維持社交關係（47%），以及保持心智活躍（41%）。然而，這亦反映部分受訪者的財務壓力，近三分之二（62%）的受訪者表示需要持續工作以應付日常開支及建立長遠財務保障。

永明金融亞洲區首席客戶及分銷官David Broom表示：「我們觀察到的並非單一的退休歷程，而是兩種截然不同的現實。對於準備充足的人而言，延長工作是一種提升生活彈性和自由的選擇；但對準備不足的人而言，則是由財政壓力所致。因此，及早且全面的規劃將影響大眾的退休步伐。」

延遲退休的兩種現實：自由的選擇與沉重的義務

調查揭示，亞洲退休族群分為兩類人士：「優秀規劃者」與「被動延退族」。前者財政預備充足，能自主選擇如何及何時淡出職場；後者則因為經濟負擔被迫延遲退休。

對「優秀規劃者」而言，繼續工作是基於對人生意義、身份認同和身心健康的追求（53%），高於「被動延退族」的43%。相比之下，17%的「被動延退族」不確定會否在退休後繼續工作，而47%的「優秀規劃者」則預期或已在退休後繼續工作。

對計劃或已經較預期遲退休的「被動延退族」而言，財政壓力是最常見的原因。逾半（52%）表示因需要更多儲蓄而延遲退休。

然而，「優秀規劃者」延遲退休更常是出於選擇而非財政所迫，他們的常見動機是保持身心活躍（53%），另有逾三成人則表示享受工作社交（34%）。延長職業生涯對「優秀規劃者」是自主權與選擇的體現，而對「被動延退族」而言，則更多是迫於財政壓力。

香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士表示：「隨住市民愈趨長壽，但仍有不少人無法確定自己能否安享退休生活。因此，保險業界的角色變得至為關鍵，透過提供專業指導與方案，將種種不確定轉化為賦能，協助大眾構建充滿無限可能、無憂的黃金晚年。」

生成式 AI 成為退休規劃的潛在風險

隨著更多人使用生成式 AI 進行財務決策，調查揭示缺乏專業指導下自主規劃退休的風險正逐漸增加。使用 ChatGPT、Google Gemini 等工具的比例由去年調查的 12% ，倍增至 22%。

同時，受訪者循傳統渠道尋求建議的比例有所下降，僅35%表示會諮詢銀行，34% 會尋求獨立理財顧問意見，較 2024 年的 43% 及 41% 有所減少。此趨勢反映數碼工具的便利性與吸引力，但亦同時擴大退休規劃的財務知識缺口。

David Broom補充：「人工智能可以作為有用的切入點，但它往往缺乏長期財務保障所需的細緻和個人化考量。隨著科技重塑退休規劃方式的同時，專業意見對確保決策明智、全面平衡且符合個人目標仍是不可或缺。」

財務安全與退休信心息息相關

財務安全是影響退休樂觀程度的核心因素。於嚮往退休生活的非退休人士中（45%），59%將財務安全列為主要原因，其次則是生活穩定（38%）和更大自由度（27%）。相反，缺乏保障會令人對退休感到悲觀，在不期待晚年生活的非退休人士中（55%），近半（45%）歸因於財務不安全，其次是擔心無法為家庭提供經濟支持（43%）。

大眾的退休規劃週期仍然偏短：22%的受訪者表示退休前未有制定任何計劃，另有28%僅在離開全職工作前兩年開始規劃。只有22%的受訪者對其退休計劃充滿信心。

許多亞洲在職人士正面臨俗稱「三文治世代」的經濟壓力，即同時需要供養長輩及年幼子女。這導致許多人縮減對生活水平的期望（36%）或延遲退休計劃（26%）。

越來越多人希望自主決定離開職場的時間點，81%的受訪者認為退休應屬個人選擇而非強制受年齡限制。而不同世代的調查結果亦反映上述觀點，近半數Z世代受訪者（48%）對此表示強烈認同，嬰兒潮世代的受訪者則為36%。另外，四分之三受訪者支持在法定退休年齡後繼續工作。

健康乃退休生活的財富

當前的健康狀況與期望，塑造我們對退休生活的憧憬。因此，保持健康與對晚年保持樂觀態度息息相關。

在近年對退休的看法有所改變的受訪者中，最常被提及的原因是身體健康比預期好（49%）或心理健康有所改善（43%）。而健康欠佳亦對退休計劃造成負面影響，在較預期提早退休的受訪者中，32% 表示健康不佳為主要原因。

楊娟博士續稱：「健康就是財富，既影響何時退休，同時決定晚年的生活質素。Sun Life永明瞭解客戶不斷演變的需求，致力為他們提供全面的退休規劃方案。繼去年推出即享年金計劃，我們將繼續履行使命，協助客戶實現終身財務保障，活出更健康人生。」

完整報告可於查閱。

關於是次調查

是次調查於 2025 年 11 月在香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南透過共3,006 次的網上問卷進行。調查探討大眾對老齡化的看法、對實現退休願景的信心，以及他們為實現理想退休生活正採取的行動。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年9月30日止，永明金融管理的總資產為16,200億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。

註：所有數字均以加元為單位。

ad

dadblk6 madblk6

