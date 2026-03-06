永明金融調查揭示亞洲退休兩極化： 有人自主延遲退休，有人被迫為生計堅持

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年9月30日止，永明金融管理的總資產為16,200億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。



註：所有數字均以加元為單位。

