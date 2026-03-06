Beef.com 推出基礎設施藍圖，建立以牧場經營者為先的食品經濟數碼骨幹

美國牧場經營者在不利於自身的體系中掙扎求存——定價不透明、付款緩慢，中間人在每個環節中榨取利潤。 建立 Beef.com，正是為了改變這種結構，而非加以迴避。

德州坎寧2026年3月6日 /美通社/ -- 獲 Texas Slim 收購、為市場類別作出界定的全球網域 Beef.com，今天宣佈現正建立首個專為全球牛肉行業而設的數碼基礎設施網絡——首次大規模地將牧場經營者與定價、付款及市場結算直接聯繫起來。

平台的設計在牛肉產業中開創先河：在清晰透明的單一層面上，產品在此平台上流動、價格得到核實，令牧場經營者更快收款，並有實體資產作為後盾。

該架構透過縮短時間滯後、減少交易雙方之間的摩擦，以及加強牧場經營者營運資金的穩定性，為農業帶來現代化的結算方式。 「策略性牛肉儲備」提供結構化的庫存協調機制，令市場於受壓期間得以穩定供應量。

牛肉指數確立經核實、以品質為基礎的定價機制，讓資金直接流向生產者——打破長久以來困擾農業市場的迷霧。

平台以具規模的方式運作，作為達到交易級別，支援供應路徑、流動性管理及儲備協調的基礎設施。

Beef.com 已就一項價值 2,500 萬美元的第一階段基礎設施證券化計劃展開洽商，為供應路徑及結算架構的部署進行融資。

第一階段資本將會支持：

交易架構的發展

以牧場經營者為導向的供應路徑整合

符合監管與合規的要求

在機構以試點形式實施

營運導入與可擴展性

這筆基礎設施資金用於美國牛肉市場的特定區域走廊內，針對可衡量的交易流改善而作出投資。 經驗證與擴大採用後，後續階段預計會將供應路徑擴展至全國範圍，並整合更廣泛的流動資金參與。

符合資格的機構投資者及經認可的策略合作夥伴，可就第一階段的參與索取私募發行說明文件，以及安排行政人員簡報。