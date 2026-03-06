自閉症在中國內地與香港特區與備受關注

香港 - 2026年3月6日 - Hong Kong Autism Institute (HKAI)[1] 宣布與聯合國教科文組織東亞地區辦事處及特殊奧林匹克組織，即國際特殊奧林匹克東亞區（SOEA）展開里程碑式合作，共同推廣2026年在香港特別行政區舉辦的世界提高自閉症意識日（WAAD）慶祝活動。



WAAD是聯合國指定的紀念日，每年4月2日舉行，旨在提升公眾對自閉症的認識，同時促進社會對自閉症人士的接納和融合，及提升其生活素質。



HKAI 創辦人戴明鈞先生（Damien Green）表示：「自閉症是當代最具代表性的健康議題之一，單於香港特別行政區，每40名兒童中即有1名自閉症兒童，中國內地更有超過200萬名兒童受其影響。值得注意的是，自閉症現已超越癌症，成為香港特別行政區青少年危疾保險索賠的首要原因。」



戴明鈞先生曾任宏利人壽保險（香港及澳門）行政總裁及宏利亞洲區總裁，現為香港自閉症譜系障礙（ASD）相關群體的倡導者。他補充道：「透過與聯合國教科文組織東亞地區辦事處及國際特殊奧林匹克東亞區的合作，我們希望能顯著提升區域內意見領袖與決策者對自閉症的認知與理解。」



聯合國教科文組織東亞地區辦事處主任兼代表、聯合國中國殘障主題組主席夏澤翰教授（Professor Shahbaz Khan）指出：「自閉症為社會與經濟帶來的挑戰與機遇並存。聯合國教科文組織很高興與HKAI及SOEA攜手，更清晰地加深公眾對自閉症議題的認知。2026年提高自閉症意識日的核心，是從『認知』邁向『參與』，確保自閉症人士在教育、體育、職場及社區生活中真正被接納與融入。這種共融須以自閉症群體的親身經驗與聲音為核心，而最終受益的是整個社會群體。」



國際特殊奧林匹克東亞區區域總裁及總經理馮美孫表示：「國際特奧會親身見證，當包括自閉症人士在內的智力與發展障礙人士真正參與融合社會活動，尤其是體育活動時，這種共融帶來的深遠影響。透過運動、社區融合參與及領導力培養，他們能建立自信、歸屬感，並成為社區群體中的領袖。」



2026年提高自閉症意識日，香港特別行政區將舉辦不同的活動，包括一場大型會議，當中香港交易所主席及獨立非執行董事唐家成先生（Carlson Tong）將致歡迎辭。會議特別邀請自閉症人士擔任講者與座談嘉賓，向意見領袖、決策者及重要持份者發表演說。其他活動還包括推出香港製作的「自閉症系列紀錄片」，以及由香港主要企業主導的自閉症意識提升活動。



2026年提高自閉症意識日亦呼應中國政府對自閉症議題日益重視的政策方針，包括近年推出的《孤獨症兒童關愛促進行動實施方案（ 2 0 2 4 — 2 0 2 8 年 ） 》。



