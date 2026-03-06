艾德金融大派比特幣+現金花紅 推「雙軌獎勵」機制 貫徹傳統金融與數字資產橋樑角色

香港2026年3月6日 /美通社/ -- 植根香港的綜合金融集團艾德金融（「集團」） 宣佈，本年度正式推行「比特幣+現金」雙軌員工獎勵計劃。員工除獲得傳統現金花紅外，更獲派發比特幣（BTC）或虛擬資產現貨 ETF 作為獎勵。此破格舉措不僅展現了集團無懼近期幣市短期波動，對數字金融市場長遠前景抱有堅定信心，更標誌著集團成功將 Web3.0 的創新基因由業務層面全面延伸至企業內部文化。 推「現金 + 虛擬資產」雙軌獎勵 全方位融合數字+傳統金融 有別於市場上單一的獎賞模式，艾德金融是次採用的「現金 + 加密貨幣」混合機制，完美呼應了集團作為傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi）橋樑的戰略定位，同時鼓勵團隊親身參與數字資產市場，把握長線增長的潛力。

Eddid ONE「一個平台，全面配置」 是次獎勵計劃將全數透過集團旗艦智能交易應用程式 Eddid ONE派發。Eddid ONE 讓客戶可透過同一個應用程式，輕鬆管理各類股票、期貨、外匯、基金以及加密貨幣等。平台支援直接提存多種加密貨幣，包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、Solana（SOL）、美元穩定幣（USDC）、泰達幣（USDT），並容許客戶直接以加密貨幣申購與贖回代幣化真實資產（RWA）及比特幣或以太幣現貨 ETF。 展現全鏈條數字資產實力 吸引頂尖人才 集團近年積極拓展虛擬資產相關業務，作為全港首批獲證監會批准升級牌照的券商，集團擁有領先合規優勢。艾德金融目前為香港數字資產市場的核心流動性提供者，同時為市場中極少數能參與全部已上市虛擬資產現貨 ETF 的券商之一 。是次獎勵計劃進一步向市場展現集團在合規框架、流動性管理及清算技術上的成熟實力。

集團管理層表示：「集團認為，市場的短期波動是常態，我們更看重數字資產的長線價值。透過『現金+數字資產』的雙軌花紅機制，員工能透過 Eddid ONE 一站式管理不同資產，親身體驗集團構建的強大生態圈。我們期望與團隊共享數字經濟時代的發展紅利，同時藉此吸引更多具前瞻性的頂尖金融科技人才加入。」 關於艾德金融 艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、全國期貨協會 （NFA） 、證券投資者保護公司 （SIPC）及納斯達克交易所 （NQX）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CTFC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

