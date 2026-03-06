熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Mar-06 17:24
更新：2026-Mar-06 17:24
PR Newswire

榮耀CEO亮相MWC 2026主舞台，Robot Phone憑創新與智能融合備受讚譽

李健描繪AHI未來願景，闡述AI如何增強人類潛能

西班牙巴塞羅那2026年3月6日 /美通社/ -- 3月4日，全球AI終端生態公司榮耀首席執行官李健，在2026年世界移動通信大會（MWC 2026）主舞台上發表了前瞻性主題演講，闡述了人工智能如何增強人類潛能。

James Li, CEO of HONOR, delivered keynote address on the main stage of MWC. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

這是榮耀首次登上MWC主舞台，李健在發表演講時表示：「我們堅信，人工智能的內核，始終是以人為本。我們的目標是讓AI不僅有IQ，還有EQ，不僅有解決問題的能力，也有讀懂人心的溫度。它將幫助我們駕馭這個快速變化的世界，讓我們能夠帶著喜悅、愛與智慧，享受每一個當下。」

榮耀在今年的大會上表現卓越，其核心是面向未來的宏偉願景——增強人類智能（AHI），而真正的矚目焦點則是驚艷四座的榮耀Robot Phone。

GLOMO award presented to HONOR at MWC (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

榮耀憑借硅碳電池技術的應用與商業化，在MWC 2026上榮獲全球移動大獎（GLOMO）「最佳突破創新獎」。

這一創新使榮耀Magic V6實現了行業領先的25%硅含量，在超薄折疊設計的機身中支持更高的能量密度。在MWC 2026上，榮耀還展示了新一代電池創新成果——全新榮耀硅碳刀片電池，其硅含量達到32%，能量密度高達985 Wh/L，標誌著超薄超高能電池技術再次實現飛躍。

此外，多家全球機構已將榮耀Robot Phone、榮耀Magic V6、榮耀MagicPad 4及榮耀MagicBook Pro 14等一系列榮耀產品評為MWC 2026「最佳展示產品獎」。同時，媒體和分析師也對榮耀以人為本的創新理念，及其將機器人技術、AI與移動通信技術相融合的成果給予了高度評價。

榮耀Robot Phone是榮耀AHI願景的最佳體現。該願景將人類置於AI革命的核心，倡導技術應致力於增強而非替代人類的潛能與創造力。

為了實現這一願景，三種智能形態必須協同作用：個人智能——存在於用戶個人設備中的AI智能體；全局智能——匯聚人類集體智慧，將世界的知識帶給用戶；以及邊端智能——如同機器人與電動汽車，在物理世界中充當用戶全新的「眼」與「手」。

作為一款能夠感知世界並與之互動的具身智能設備，榮耀Robot Phone生動詮釋了這三種智能如何無縫融合，讓每個人都能成為專業影像創作者：它將AI與影像相結合，開啟一個全新的自我表達世界。李健稱：「它不僅讓創作變得輕而易舉，更讓其妙趣橫生。」

在演講中，李健還向全行業發出開放合作、共建AI終端生態的誠摯邀請。他說：「我們渴望成為一家很酷的公司，與最酷的夥伴們攜手同行，共創一個很酷的AI未來！」

欲瞭解更多信息，請訪問榮耀官網 www.honor.com

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ceomwc-2026robot-phone-302706569.html

SOURCE Honor Device Co., Ltd

