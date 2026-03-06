熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-06 17:10
更新：2026-Mar-06 17:10
PR Newswire

Logitech 香港辦公室煥新啟幕 聯手 ISV 啟動「綠色聯盟」

分享：

AI 軟硬整合 引領「Simple, Smart, Sustainable」未來辦公藍圖

香港2026年3月6日 /美通社/ -- 全球電腦周邊產品及視訊會議解決方案領導品牌 Logitech 宣佈其位於荔枝角的香港辦公室於昨日3月5日正式翻新啟幕。全新空間升級為一個集智能技術與綠色辦公理念於一體的現代化工作空間，實踐「Simple、Smart、Sustainable」的未來辦公理念。同時，Logitech 聯手香港獨立軟體供應商（ISV）啟動「Logitech 綠色聯盟」（Green Alliance），協助企業將「隱形」的辦公數據轉化為可量化的 ESG 成效，擴大綠色科技生態圈。

智慧空間與綠色承諾：以設計驅動減碳成效

adblk4

【圖一】Logitech 香港辦公室升級為一個集智能技術與綠色辦公理念於一體的現代化工作空間，實踐「Simple、Smart、Sustainable」的未來辦公理念。

全新啟用的辦公空間深度整合 AI 視訊會議、個人協作與智能空間管理方案 。Logitech 臺港澳總經理施前江（Aries Sze）表示：「這不只是辦公室翻新，更是 Logitech 對未來混合辦公的實踐基地。AI 的目標是強化人的生產力而非取代人。我們透過將 AI 導入軟硬體與雲端管理軟體，極大化整體營運效能。」

【圖二】Logitech 臺港澳總經理施前江（Aries Sze）強調，創新與永續設計是品牌核心。

針對永續願景，施前江強調，創新與永續設計是品牌核心，透過選用低影響材料、優化能源效率及減少廢棄物，致力實現可衡量的碳足跡減量 。目前 Logitech 近 80% 的產品線已採用「後消費再生塑料 (PCR)」，在提升使用者體驗的同時，專注減少產品的絕對碳影響，達成長期永續目標 。 

adblk5

深化生態協作：以 Logitech  Spot 為核心 聯手 ISV 構築綠色生態圈

【圖三】（左起）Logitech 高級創新經理 Yan Chetelat、投資推廣署高級副總裁張嘉敏（數字科技與數據基礎建設）、 Logitech 臺港澳總經理施前江、香港投資推廣署總裁（數字科技與數據基礎建設）周寶芬、 Strategic Building Innovation 總監 Dickson Mak 和 Aura Labs 行政總裁 Lester Chan，共同慶祝 Logitech 香港辦公室翻新啟幕和綠色聯盟成立活動。

 

【圖四】投資推廣署總裁（數字科技與數據基礎建設）周寶芬於開幕禮上致辭。

在香港投資推廣署 (InvestHK) 的推動下，「Logitech 綠色聯盟」正式啟動。聯盟以 Spot 智能感測器為核心，透過開放 Logitech Sync API 賦能獨立軟體供應商（ISV）開發多元應用。藉由 ISV 解決方案，當 Spot 偵測到會議室閒置時，系統會啟動「自動調節或自動關閉」，以調整溫度及關閉非必要設備，或對標行業基準，精準掌握 ESG 成效，守護員工的健康，提升企業運作效能並節省辦公成本。

【圖五】Spot 智能感測器採用先進的毫米波雷達（mmWave）技術，能精準偵測室內佔用、自動釋放空置房間以杜絕空間浪費。

Spot 採用先進的毫米波雷達（mmWave）技術，整合人體場景傳感器、TVOC 感測器微粒及灰塵微粒感測器，能即時提供環境健康數據，精準偵測室內佔用情況、自動釋放空置房間以杜絕空間浪費。該技術直擊企業營運痛點：

adblk6

  • 能耗優化：研究顯示空調系統（HVAC）往往佔建築能耗 40% 以上 。透過 Sync Portal 設備管理平台，企業可即時查看 Spot 提供的「健康與能源評分」建議，從根源優化房地產足跡，並提升能源效益，助企業實現電力消耗降低的減碳目標 。
  • 提升員工效能：不佳的空氣品質會損害表現。研究指出，當 CO2 濃度過高時，員工的專注力與效能會下降 13% 至 50%。Spot 透過實時追蹤環境數據，守護員工健康 。
  • 彈性部署與合規：Spot 具備四年超長續航力，支援 Bluetooth 與 LoRaWAN 雙模部署，讓企業輕鬆將數據對接至管理系統 。透過 Kerlink 製造的 LoRaWAN 閘道器部署，單一節點即可穩定連線數百個感測器。此外，系統更搭載 AES-128 雙層端對端加密技術，確保數據從傳輸到應用程式全程防篡改且高度私密，滿足企業對資安的嚴格要求。
adblk7

【圖六】透過 Sync Portal 設備管理平台，可看到 Spot 提供的「健康與能源評分」建議。

聯盟夥伴 Strategic Building Innovation (SBI) 總監 Dickson Mak 指出，透過將 SBI AI 解決方案與 Logitech 軟硬件結合，能為企業提供具備行動力的數據洞察；另一聯盟夥伴 Aura Labs 行政總裁 Lester Chan 則強調，藉由將 Spot 平台深度整合至 SeerOS，能於構建環境中推動可衡量的永續發展成果。Logitech 將持續擴張聯盟規模，提供端到端 (End-to-end) 的技術與商業支持，攜手夥伴打造具韌性的綠色創新生態圈，助力香港成為國際綠色科技樞紐。

展望未來，Logitech 將持續聚焦 AI 與永續創新。無論是個人辦公系列還是商用視訊設備，Logitech 都將以「以人為本、以數據為依據」，幫助企業在混合辦公時代實現環境效益與商業價值的雙贏。

adblk8

體驗未來辦公：即刻預約 Logitech for Business 專屬導覽

【圖七】 Logitech 香港辦公室導覽，探索「Simple、Smart、Sustainable」的全新辦公體驗。

Logitech 誠邀企業決策者及 IT 管理者預約參觀 。我們的技術顧問會為您提供一對一的諮詢和全方位支援，助您親身體驗 「Simple、Smart、Sustainable」 的全新智慧辦公解決方案。

[預約 Logitech for Business 導覽]
開放時間：星期一至星期五，上午 9 時至下午 6 時（採預約制）
解決方案展示地點：

  • Logitech 辦公室 - 香港九龍長沙灣長沙灣道833號長沙灣廣場1座10樓
  • WeWork 香港 - 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期46樓

請到 Logitech For Business 官方網站 預約導覽，將有專人與您聯繫。

adblk9

關於Logitech for Business
Logitech for Business 提供企業客戶「商務會議視訊設備」以及「個人協作鍵鼠系列」全方位解決方案，專注提升企業團隊協作和高效辦公體驗。其產品包括視訊會議攝影機、音訊設備、鍵盤滑鼠、個人攝影機、耳機等完整方案，並整合三大主流視訊平台 ( Microsoft Teams、Zoom 和 Google Meet ) ，搭配專業軟體支援與完善保固服務，助力企業團隊高效協作，輕鬆打造智慧辦公新標準。

Logitech，Logitech徽標和其他Logitech標誌已在瑞士和其他國家/地區註冊。所有其他商標均為其各自所有者的財產。有關Logitech及其產品的更多信息，請訪問公司網站www.logitech.com

adblk10

了解更多請參考
Logitech for Business Facebook Page：https://www.facebook.com/LogitechBusinessHKTW
Logitech for Business LinkedIn Page: https://www.linkedin.com/company/logitech-for-business-hktw/

傳媒聯絡
Logitech Asia Pacific Limited
Christine Tang
電話: +852 2624-3648
電郵: [email protected] 

Ricky Chow
電話: +852 2624-3634
電郵: [email protected] 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/logitech---isv--302706562.html

SOURCE Logitech

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk11 madblk11

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務