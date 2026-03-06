廣汽馮興亞：以「標準出海」提升中國汽車全球競爭力

北京2026年3月6日 /美通社/ -- 全國人大代表、廣汽集團董事長馮興亞近日赴京參加2026年全國兩會。他圍繞汽車產業高質量發展和民生福祉改善提交多項建議，各項建議緊扣產業發展脈搏，其中出海議題尤為凸顯中國汽車行業加速崛起、邁向全球引領者的強勁勢頭。

針對當前全球標準各異、國內標準國際話語權較弱等問題，馮興亞建議構建出海合規服務體系，推動中國標準與國際接軌，強化國內企業標準協同統一，加速技術優勢向出口競爭力轉化，助力我國從「出口大國」邁向「全球產業引領者」。他指出，加快推動中國標準出海、搶佔標準話語權，是實現汽車出口高質量發展的關鍵。