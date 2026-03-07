Viettel Solutions 與 Aduna Global 在 MWC 2026 簽訂網絡應用程式介面合作協議

此協議為 Viettel Solutions 與 Aduna 的合作訂立框架，雙方將共同規劃潛在實施網絡 API 的藍圖，旨在讓企業及開發人員透過方便擴充的統一模式，在多個市場更便捷地運用先進的網絡功能。 此等 API 根據全球流動通訊系統協會開放閘道 (GSMA Open Gateway) 倡議開發，遵循 CAMARA 標準，旨在應用於交易安全、偵測詐騙及數碼身份認證等領域，並會嚴格遵守越南的數據保障及網絡安全法律。

西班牙巴塞隆拿2026年3月7日 /美通社/ -- Viettel Group 旗下公司 Viettel Solutions (VTS) 與 Aduna Global 今天在 2026 年巴塞隆拿世界流動通訊展 (MWC) 上，共同宣佈簽訂網絡應用程式介面 (API) 服務框架協議。

Viettel Solutions 副行政總裁 Nguyen Dang Trien 先生表示：

「這是加強我們能力的重要一步，讓我們得以為企業及合作夥伴提供可靠的數碼服務，同時提升全球客戶的體驗。」

Aduna 行政總裁 Anthony Bartolo 說道：

「Viettel 的龐大規模及國際業務版圖，將為我們持續壯大的生態系統注入強大動力。 我們將攜手推進 GSMA Open Gateway 的願景，讓全球營運商能夠在安全互通的基礎上，充分善用網絡 API。」

簽約儀式已於 2026 年巴塞隆拿世界流動通訊展期間舉行，雙方代表在正式授權下簽署這份協議。

關於 Viettel Solutions

Viettel Group 旗下成員 Viettel Business Solutions Corporation 是推動國家數碼轉型的先驅。 我們肩負使命，協助政府、企業及社區應用數碼科技，以提升效率和增進人類福祉。憑藉在多個關鍵領域累積逾十載的豐富經驗，我們提供全方位的資訊及通訊技術 (ICT) 解決方案。 Viettel Solutions 善用強大的基礎設施及財務實力，並精通大數據、人工智能 (AI)、物聯網 (IoT)、雲端及區塊鏈等工業 4.0 核心技術。我們與全球及本地頂尖科技供應商攜手合作，旨在為機構、企業及市民，構建緊密連繫、由數據驅動、以客為本的數碼社會。 欲了解更多資訊，請瀏覽：https://solutions.viettel.vn/en。