熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-07 01:26
更新：2026-Mar-07 01:26
PR Newswire

Viettel Solutions 與 Aduna Global 在 MWC 2026 簽訂網絡應用程式介面合作協議

分享：

西班牙巴塞隆拿2026年3月7日 /美通社/ -- Viettel Group 旗下公司 Viettel Solutions (VTS) 與 Aduna Global 今天在 2026 年巴塞隆拿世界流動通訊展 (MWC) 上，共同宣佈簽訂網絡應用程式介面 (API) 服務框架協議。

此協議為 Viettel Solutions 與 Aduna 的合作訂立框架，雙方將共同規劃潛在實施網絡 API 的藍圖，旨在讓企業及開發人員透過方便擴充的統一模式，在多個市場更便捷地運用先進的網絡功能。 此等 API 根據全球流動通訊系統協會開放閘道 (GSMA Open Gateway) 倡議開發，遵循 CAMARA 標準，旨在應用於交易安全、偵測詐騙及數碼身份認證等領域，並會嚴格遵守越南的數據保障及網絡安全法律。

adblk4
Viettel Solutions 副總經理 Nguyen Dang Trien 先生；Viettel Group 策略部門副主管 Nguyen Trong Tinh 先生；Anthony Bar 先生

Viettel Solutions 副行政總裁 Nguyen Dang Trien 先生表示：

「這是加強我們能力的重要一步，讓我們得以為企業及合作夥伴提供可靠的數碼服務，同時提升全球客戶的體驗。」

Aduna 行政總裁 Anthony Bartolo 說道：

「Viettel 的龐大規模及國際業務版圖，將為我們持續壯大的生態系統注入強大動力。 我們將攜手推進 GSMA Open Gateway 的願景，讓全球營運商能夠在安全互通的基礎上，充分善用網絡 API。」

簽約儀式已於 2026 年巴塞隆拿世界流動通訊展期間舉行，雙方代表在正式授權下簽署這份協議。

關於 Viettel Solutions

Viettel Group 旗下成員 Viettel Business Solutions Corporation 是推動國家數碼轉型的先驅。 我們肩負使命，協助政府、企業及社區應用數碼科技，以提升效率和增進人類福祉。憑藉在多個關鍵領域累積逾十載的豐富經驗，我們提供全方位的資訊及通訊技術 (ICT) 解決方案。 Viettel Solutions 善用強大的基礎設施及財務實力，並精通大數據、人工智能 (AI)、物聯網 (IoT)、雲端及區塊鏈等工業 4.0 核心技術。我們與全球及本地頂尖科技供應商攜手合作，旨在為機構、企業及市民，構建緊密連繫、由數據驅動、以客為本的數碼社會。 欲了解更多資訊，請瀏覽：https://solutions.viettel.vn/en

adblk5

關於 Aduna

Aduna 是由全球多間頂尖電訊營運商與 Ericsson 合作成立的標誌性企業，致力透過通用網絡應用程式介面 (API)，讓全球開發者充分運用網絡資源，加速創新。 其合作夥伴包括 AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、KDDI、Orange、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、Verizon 及 Vodafone。 Aduna 的開發者合作平台包括 Google Cloud、Infobip、Sinch 及 Vonage。 透過將全球多間營運商的網絡 API 整合於以 CAMARA 開源計劃為基礎的統一平台，並結合 GSMA 及 Linux Foundation 推動的行業倡議，Aduna 提供了一個標準化平台，以促進合作、提升用戶體驗，並推動行業發展。 欲了解更多關於網絡 API 及 Aduna 的資訊，請瀏覽 adunaglobal.com。 

adblk6

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務