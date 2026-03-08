香港2026年3月8日 /美通社/ -- 由香港遊艇會舉辦的亞洲頂級離岸帆船賽事- 2026 勞力士中國海帆船賽圓滿落幕，劉永豐的 Ker 42 Custom 型「Seawolf號」奪得 IRC 全場總冠軍；Philip Turner 與陳維澤的 R/P 66型 「Team Alive–Rampage號」 贏得衝線冠軍；而莫俊傑以史上首位單人駕船參賽者身份順利完賽。為了迎合東北季候風，本屆賽事提早一個月舉行，成功營造更理想的比賽條件。 「海狼號」奪得 2026 勞力士中國海帆船賽全場總冠軍 在這一屆被公認為速度最快、挑戰性最高的中國海帆船賽，「海狼號」發揮出色，於星期五下午9時30分20秒衝線，以修正時間 71 小時 43 分 35 秒奪得 IRC 全場總冠軍，成為中國內地首艘奪得此殊榮的賽船，創下歷史新里程碑。

「海狼號」五度參加勞力士中國海帆船賽，成績逐年提升，上屆獲得 IRC 全場總亞軍。船長顏宇業表示：「我們一直相信自己有能力奪冠。五次參賽以來，每次都從失誤中學到很多。這次雖然遇上強風及有些器材損壞，但整體風況穩定，我們算是幸運。只是接近終點時遇上一小段無風區，但團隊仍然合作無間，順利衝線。」 領航員 Campbell Murray Field肯定團隊的準備與默契：「我們來自不同國籍的船員通力合作，大家賽前詳細研究航線並制定策略，整體都按計劃執行。最後階段需要作出一些調整，後段慢了下來確實有點挫折，但一切仍在掌握之中。」

IRC 全場亞軍由首次參加中國海帆船賽的古楚璧 (Franco Cutrupia) 所屬 Solaris 60型「 Fenice號」 奪得。船隊經理Rosario Pedicini表示：「這是我們首次參加中國海帆船賽，賽事非常有趣。眾多參賽船隻與國際化的船隊讓我們十分興奮。最重要的是，我們非常享受賽事- 風況理想、船員安全、沒有重大損壞。」 IRC 全場總季軍由 Stefan Filip 的 Neo 400+ 「Neo One號」 奪得，延續其 2024 年的強勢表現。領航員 Cameron Ferguson 形容這次航程：「真的是一次精彩的旅程 - 橫越中國海時一路順風高速前進。起初離開維港那段有點慢，不過進入公海後風力提升至 20 至 30海浬，伴隨強陣風，整體算是相當順利。」

雙人組冠軍由Henning Mueller 以及Adrian Stromski 駕駛的Sun Fast 3600 型「Zesst號」奪得，他們亦是該組別唯一完成賽事的賽船，更取得 IRC 全場第四的佳績。 船主對於創下雙人組別最快完賽時間感到非常高興，他分享道：「我們帶著十足信心出發——我和 Adrian 在香港參加雙人賽已經很多年了。本來打算大部分時間依靠自動舵，但最後幾乎全程都得自己掌舵。自動舵在浪大時運作不穩，設定也不完全適合這種條件，所以我們必須輪流緊盯操舵與主帆。雖然相當疲累，但最終順行完成整個賽事。」

賽事同時見證歷史性一刻 —首位單人參賽者莫俊傑以總時間 3 日 6 小時 30 分完成全長565 海浬的航程，成功締造個人與賽事的新紀錄。 他分享道：「成為首位單人挑戰中國海帆船賽的人，意義非凡。這場比賽即使是全員或者雙人都非常艱難，更何況是單人。這次挑戰比我預期更困難，但幸運的是一切都剛剛好。我很慶幸六個月前作出了這個決定。賽事最大的挑戰其實是心理壓力 – 不論是天氣或者船上裝備，即使你事前再怎麼準備充足，總有新的狀況在比賽中出現。當我看見終點線，感覺非常不真實，腦袋和情緒都還在消化整個過程。」

二十艘參賽船隻3 月 4 日從香港維多利亞港起航，橫越 565 海浬前往菲律賓蘇碧灣。期間風力持續在 25–28 海浬，陣風更達 30海浬，令本屆成為近年速度最快的賽事之一。 來自澳洲、Philip Turner 及陳維澤的「Team Alive–Rampage號」 於 3 月 6 日 下午1時15分46秒率先衝線，總時間為49 小時 55 分 46 秒，雖然未能打破其 2016 年所創下的賽事紀錄，不過仍然奪得衝線冠軍。 在 IRC 競賽0 組別中，「海狼號」取得第一、Stefan Fillip的Neo 400+「 Neo One號」 以及聶華的「Happy Go號」分別取得第二及第三名。IRC 競賽1組則由 Henning Mueller 的 「Zesst號」 奪冠，原偉強的「Zoe's Guard號」取得第二， Fraser & Glenn Smith的「Wild Card號」得第三名。IRC Premier 組別中，冠軍由古楚璧的「Fenice號」奪得，亞季屬於卓百德(Peter Churchouse) 的「Moonblue 2號」，季軍是Tom Attenborough的「Parnassus號」。

雙人組與 PHS 組別的冠軍分別由「Zesst 號」與 Bradly Wilkins 的 「Blowers Daughter號」 奪得。 賽事主席 Hugues de Saint Germain 表示：「本屆賽事非常成功，多得主辦單位香港遊艇會的完善組織。雖然有三艘船退賽，但其餘所有賽船都在兩至三天內完成賽事——比往年快得多。我們非常高興將比賽提前一個月，這個決定帶來了更理想的比賽條件。」 多支船隊對本屆賽事讚不絕口，稱其為歷來最快的一屆。經驗豐富、參賽超過四十年的 「Moonblue 2 號」船東卓百德表示：「我從 1982 年便開始參加這場比賽，這次是最快完成的一次。」

這場艱難的離岸賽對船隊的身心都是巨大考驗。「Zoe's Guard號」的船東原偉強直言：「這場比賽真的很辛苦 -當下真的會懷疑人生，我為何要受這種折磨。但我仍期待未來參加更多離岸賽。」 首次參賽的奧運金牌得主徐莉佳亦分享她的夢想：「我心裡一直有個小小的願望 - 有一天能組織一支全女子船隊，再次回來參加中國海帆船賽。」 註：圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供 香港遊艇會簡介 香港遊艇會是本港歷史最悠久、規模最龐大的的體育會之一，在過去170年一直致力推動帆船及賽艇運動的普及化和精英化。本會為一眾不同年齡與技術水平的水上運動愛好者，當中包括會員及非會員，提供多項訓練活動以促進他們的個人發展、發掘及培養有潛質參加比賽的精英運動員，藉此推動這些有益身心的運動在香港的發展和普及化。香港遊艇會全年舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船及賽艇賽事，大大提升香港在國際體壇的地位。

勞力士與帆船運動 勞力士頌揚人類成就，即對逐冠之旅中階段性勝利與動人瞬間的肯定，其核心意義不僅在於捧盃的那一刻，更在於跋涉中所締造的輝煌之路。從開拓性的探險壯舉，到傳奇離岸賽、知名遊艇會以及成就不凡的帆船運動員，勞力士自1950年代末以來致力支持帆船運動的各方面，並頌揚帆船運動所展現出的頑強意志與堅韌毅力。如今，勞力士通過冠名贊助Rolex SailGP Championship支持帆船運動的創新未來。該賽事為國際知名帆船系列賽，由傑出帆船運動員駕駛規格相同且動力十足的F50水翼雙體帆船，於世界各地的知名海域展開競逐。此外，勞力士已經成為15項重大國際賽事的冠名贊助商，其中包括一年一度的勞力士悉尼至荷伯特帆船賽（Rolex Sydney Hobart Yacht Race）、兩年一度的勞力士法斯特耐特帆船賽（Rolex Fastnet Race），以及知名大獎賽勞力士TP52世界錦標賽（Rolex TP52World Championship）、宏大的勞力士超級帆船盃（Maxi Yacht Rolex Cup）及勞力士天鵝盃（Rolex Swan Cup）。與此同時，勞力士亦與眾多同樣長久支持帆船運動的機構合作，其中包括翡翠海岸遊艇會（Yacht Club Costa Smeralda）、紐約遊艇會（New York Yacht Club）、皇家遊艇隊（Royal Yacht Squadron）、皇家海洋競賽會（Royal Ocean Racing Club）、澳洲遊艇會（Cruising Yacht Clubof Australia）以及皇家馬耳他遊艇會（Royal Malta Yacht Club）。精英運動員是勞力士與帆船運動合作關係中不可或缺的一部分，勞力士誠摯向這些傑出人士對卓越的不懈追求致敬。從擁有突破性成就的環球帆船手法蘭西斯．奇卓斯特爵士（Sir Francis Chichester），到具備靈活應變、團隊合作及精準操作技能的一眾現代帆船運動員，眾多帆船運動領域的翹楚皆在勞力士代言人之列，包括傳奇帆船手保羅．格逸（Paul Cayard）及羅拔．舒希特（Robert Scheidt），成績輝煌的奧運帆船運動員賓．安斯利爵士（Sir Ben Ainslie），以及Rolex SailGP Championship名將漢娜．米爾斯（Hannah Mills）、湯．司令斯比（Tom Slingsby）與瑪婷．格雷爾（Martine Grael）。

勞力士簡介 享譽全球的精良品質與精湛工藝 勞力士為瑞士綜合獨立製錶商，總部設於日內瓦，品牌以精良品質與精湛工藝享譽全球，成為卓爾不凡與優雅尊貴的象徵。其Oyster Perpetual（蠔式恒動）系列腕錶與Perpetual（恒動）系列腕錶的機芯均獲瑞士官方天文台認證（COSC），並就精準度、動力儲備及可靠性方面進行一系列內部測試。綠色印章是頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）的象徵，證明每一枚勞力士腕錶均成功通過勞力士實驗室自定標準所進行的測試，這些標準會定期由獨立的外部機構進行驗證。

每一枚勞力士蠔式腕錶上均有「Perpetual」（恒動）的字樣。這不僅是一個鐫刻於錶面上的字樣，更是一個哲理，它承載著企業願景及價值觀。企業創辦人漢斯・威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）對完美的不懈追求正是推動公司發展的動力與宗旨。勞力士繼而在腕錶發展上屢創先河，成功推出多項重大創新發明，如於1926年問世的蠔式腕錶，為史上第一枚防水腕錶，以及1931年發明的自動上鏈恒動擺陀。迄今為止，勞力士已經註冊了六百多項專利。品牌在瑞士設有四座廠房，設計、研發及生產勞力士腕錶的大部分零件。 從金合金的鑄造，到機芯、錶殼、錶面及錶帶的加工、打磨、組裝和修飾，皆由品牌獨立完成。目前，第五座廠房正在瑞士建造，預計將於2029年投入使用。品牌亦積極支持文化藝術的發展，鼓勵體育及探險活動，並致力於環境保護，關愛地球。

