科技企業家收購中環盈置大廈 三界資本作項目資產管理

在港管理項目響頭炮 國際房地產資產管理視野煥新中環地標

香港 - 2026年3月9日 - 香港營商環境持續展現韌性，吸引國際資本注入強心針。中環盈置大廈（Nexxus Building）獲科技界企業家承接，並交由亞洲房地產資產管理公司三界資本（Trivium Asset Management）負責項目營運及管理。盈置大廈將會進行升級及優化工程，結合創新科技與專業管理，展現大樓全新面貌，吸引優質租客，進一步鞏固大樓作為中環核心區地標的地位。



結合三界資本的房地產資產管理優勢，盈置大廈將進行內部升級工程，包括引入智能管理系統、節能設備等，為租戶締造嶄新體驗，向市場呈現煥然一新的盈置大廈，相信有助吸引金融機構、數碼金融及科技公司進駐，繼續鞏固其於本地核心商業區的領先地位，並為中環金融區注入新動力。



三界資本管理合夥人馬維俊（Wilfred Ma）先生表示：「三界資本十分榮幸獲委任盈置大廈的資產管理公司 (AMC - Asset Management Company)，負責這座具歷史意義且位處中環核心地段的商廈資產管理。憑藉團隊多年在香港及日本的豐富房地產投資與租賃管理經驗，我們將為盈置大廈引入創新管理思維和智慧營運方案，吸引優質租戶進駐，提升資產價值，進一步釋放大樓作為中環商業核心地標的潛力。」



盈置大廈位處中環干諾道中41號，樓高23層，前身為恒生大廈，亦曾為恒生銀行總部，早於1962年落成，屹立在香港核心商業區心臟地帶逾半世紀，見證香港作為金融中心的變遷。大樓於2008年完成全面翻新，其後更在2020年建成行人天橋，直接連接鄰近中環地標商場及寫字樓國際金融中心（IFC）和港鐵機場快綫站。盈置大廈多年來吸引不少國際企業、知名品牌及香港銀行家會所進駐，成為中環區內極具代表性的甲級寫字樓之一。



