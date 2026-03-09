從理大科研到日內瓦：香港和光科技發表 oka³y!™ 自由曲面角膜塑形鏡，探索近視控制新機遇

瑞士日內瓦 - 2026年3月9日 - 香港和光科技有限公司（GOOD Vision Technologies Co., Limited）作為眼科光學與診斷領域的創新先驅，今日於第51屆日內瓦國際發明展上，正式全球首發其專利技術 oka³y!™。這是業界首創的「3A」自由曲面角膜塑形鏡（Ortho-K）解決方案，結合專有 AI 運算與自由曲面光學設計，針對業界長期面臨的臨床挑戰，提出系統化的解決方法：AI 導引驗配（AI-guided fitting）、精準矯正散光（Astigmatic precision）與非對稱角膜對位（Asymmetric cornea alignment） 。



超越傳統環曲面設計 兩大核心技術突破



隨著全球近視問題日益嚴峻，預計至2050年近視人口將達50%，市場對高效近視管理的需求持續攀升 。傳統對稱球面或環曲面（Toric）設計往往低估了人眼角膜形態的複雜性，容易導致鏡片偏位與視覺品質不佳。



oka³y!™ 以自由曲面技術打破傳統設計限制，導入兩大獨創核心科技FAST-360與CORe Technology：FAST-360為自主研發的 AI 智能系統，能精準智慧重建角膜掃描過程中遺失或不完整的數據，自動填補掃描「盲點」，大幅提升臨床掃描的流暢度與效率。​CORe Technology則革命性地讓鏡片中心光學區精準對齊患者的「視軸」（Visual Axis），而非僅以幾何中心為準。此設計使 oka³y!™ 的定位穩定性較傳統訂製鏡片提升達 3.1 倍，令治療效果更為理想。



賦能臨床視光師：解決複雜角膜難題並提升 64% 效率



對於眼科視光師而言，oka³y!™ 將為驗配流程帶來變革性影響。透過 AI 智能軟體自動化處理複雜的鏡片設計，臨床驗配所需時間大幅降低 64%。這使診所在不額外增加人力與培訓成本的前提下，能顯著提升服務量，擴大可服務的患者數目 。oka³y!™ 首席發明人陳健豪先生表示：「作為香港註冊視光師並於頂尖學府從事研究，我觀察到處理高散光與複雜角膜形態的產品選擇相對有限。我們與香港理工大學（理大）緊密合作，將『3A』理念轉化為現實。這不僅提升了視力矯正效果，更通過減少角膜受損風險提升安全性，並將以往繁複的驗配流程重新規劃及簡化。」



開創近視控制新里程：讓精準醫療規模化



香港和光科技依托理大的科研根基，並在其初創生態系統PolyVentures的支持下，致力於提升基層眼科護理水平。透過 oka³y!™，公司將小眾的專科技術轉化為可全球規模化發展的產業模式，協助每一位視光從業者精準處理具挑戰性的個案，打破技術壁壘 。



GOOD Vision 創辦人紀家樹教授總結道：「透過 AI 智能運算模型，我們賦能視光師，為過去被認為『不適合』配戴 OK 鏡的患者提供可行方案。這不僅是技術的進步，更是全球近視控制的新里程，確保精準的近視管理能普及到下一代 。」



親臨現場 見證獲獎團隊的強勢回歸



香港和光科技誠摯邀請全球投資者、經銷商與眼科從業人員，親臨日內瓦國際發明展，見證oka³y!™ 。



地點︰Hall 2, Palexpo, CP 112, Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, 瑞士日内瓦



日期︰2026年3月11日至15日

