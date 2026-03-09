MiaoLab推出Living生活系列 首發Tower Power Strip高功率安全延長插座

深圳2026年3月9日 /美通社/ -- 在智慧家庭與生活風格產品快速發展的背景下，深圳妙萊創新工坊科技有限公司（MiaoLab）宣布推出全新生活方式產品系列 MiaoLab Living，以安全、智慧與高品質為核心理念，開發面向現代家庭與多設備環境的家居產品。該系列的首款產品 MiaoLab Tower Power Strip 高功率安全延長插座已在部分海外市場上市。 同時，MiaoLab也透過其開放式產品共創平台，連結工程師、設計師與供應鏈資源，推動創新產品從創意概念走向規模化生產與全球市場銷售。 開放共創平台 加速創新產品落地

在傳統消費電子產業中，許多優秀產品創意往往因供應鏈整合困難、量產成本高或銷售通路有限而難以進入市場。 MiaoLab透過產品共創平台整合產品設計、工程研發、製造供應鏈與全球銷售通路，協助創新產品實現從概念到量產再到市場銷售的完整流程。平台匯聚來自全球的工程師、工業設計師與產品開發團隊，共同圍繞真實生活場景開發創新產品。 同時，MiaoLab也為零售商與品牌方提供持續更新的創新產品資源，推動消費電子與智慧家庭產品的持續創新。 Tower Power Strip：高功率與安全設計的電源解決方案

作為MiaoLab Living系列的首款產品，MiaoLab Tower Power Strip 是一款面向現代家庭與多設備桌面環境設計的延長插座產品，結合大功率輸出、浪湧保護與耐用結構，為多種生活與工作場景提供穩定電力支援。 主要產品特點包括： 最高2990W高功率輸出，可同時為多台設備供電、

1420J浪湧保護（Surge Protection），保護電腦與電子設備

850°C阻燃材料外殼，提升用電安全性

超過10,000次插拔耐用測試

垂直塔式設計，節省桌面空間

產品包裝採用超過90%可回收材料，以降低對環境的影響。

適用於多種現代生活場景

MiaoLab Tower Power Strip適用於多種家庭與辦公場景，包括： 家庭聚會與娛樂環境

可同時為音響、燈光與電子設備供電。 遊戲與多設備桌面環境

為電腦、顯示器、遊戲主機及周邊設備提供穩定電力。 居家辦公與辦公室

垂直塔式設計與2公尺電源線讓桌面配置更加靈活。 露營車與行動生活場景

防傾倒結構在移動環境中依然能保持穩定。 目前 MiaoLab Tower Power Strip 已於 Amazon 等電商平台上線銷售。更多產品資訊可前往：https://linktr.ee/MiaoLab Living系列將持續擴展 MiaoLab表示，未來 MiaoLab Living 系列還將推出更多面向現代家庭的生活產品，包括：

Smart Wall Socket 智能雷達牆壁插座

採用廣角雷達感應技術，當使用者靠近插座時可自動切斷電源，有助於降低觸電及電氣安全風險。此設計適用於兒童接近插座、寵物咬電線或在廚房潮濕環境使用電器等場景，相較傳統牆壁插座提供更主動的安全保護。 Warming Base Tableware 恆溫餐具

透過恆溫加熱底座設計，使食物與飲品在用餐過程中保持適宜入口溫度，減少反覆加熱需求，提升家庭用餐體驗，適用於日常餐桌與聚餐場景。 Customized Supportive Mattress 人體工學支撐床墊（榮獲2026 iF Design Award）

採用人體工學結構設計，依據身體曲線提供個人化支撐，幫助改善睡眠舒適度並提升深度睡眠體驗。該產品憑藉創新的睡眠支撐設計榮獲 2026 iF Design Award。

