「2025 Yahoo亞洲創意大獎」得獎名單揭曉！

台北和香港2026年3月9日 /美通社/ -- 第17屆「 2025 Yahoo Asia Big Idea Chair Awards 亞洲創意大獎 」頒獎典禮於6日在台灣盛大舉辦，表彰來自台灣與香港市場具代表性的數位行銷創意與卓越表現。典禮現場亦同步公布《Yahoo Best Brand Awards最佳品牌大賞》，從累積超過30萬次台灣消費者的有效投票中票選8大主題、共24個台灣年度最佳品牌名單，獲獎品牌高層代表齊聚一堂，共同見證品牌在市場中的影響力成果。

作為亞洲行銷廣告界的重要盛事，已深耕亞洲市場十餘年的「Yahoo亞洲創意大獎」，長期關注數位行銷領域的創新突破與實際成效，並透過對創意策略、媒體運用與內容價值的綜合評估，肯定具指標意義的年度代表案例，同時也是觀察產業趨勢與整合行銷發展的重要風向標。

Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示：「面對快速變動的數位環境，Yahoo始終致力成為用戶信賴的網路指南，並為合作夥伴打造兼具品質與品牌安全的優質平台。我們將持續深化對專業內容、數據能力與 AI 創新的投入，全面提升內容體驗，並優化整合行銷解決方案，協助品牌創造可衡量的成效。此外，我們也將因應產業發展精進『Yahoo亞洲創意大獎』整體規劃，並結合 AI 技術推動產品與服務升級，期許為品牌開拓更多成長動能。」