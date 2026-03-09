臨工重機在CONEXPO-CON/AGG 2026上展示新產品與服務舉措

三款新設備機型發布及LGMG ProCare服務品牌推出，彰顯持續全球擴張態勢 拉斯維加斯2026年3月9日 /美通社/ -- 在3月7日閉幕的拉斯維加斯2026年美國國際工程機械展(CONEXPO-CON/AGG 2026)上，臨工重機(LGMG)在其高空作業平台、伸縮臂叉裝車及物料搬運設備系列中推出了三款新機型，同時闡述了旨在加強其北美運營的若干舉措。該公司還展示了其礦用設備產品組合，重點介紹了根據區域客戶需求進行的產品開發與服務升級。 依托其不斷擴大的北美業務佈局，臨工重機持續投資於本地化研發和以市場為導向的產品開發。為符合區域性能及監管標准而定制的設備正體現了這一核心關注點。在展會現場，設備實機演示和智能操作模擬區使參觀者能親身深入了解設備的性能與操作表現。

展會首日，臨工重機舉辦了一場專場發布會，正式推出三款新機型：一款125英尺伸縮臂式高空作業平台、H1256伸縮臂叉裝車以及X7系列電動平衡重式叉車。這些新品的推出，鞏固了該公司在高空作業、重物舉升及電動化物料搬運領域的地位，為尋求提高生產力和低排放解決方案的承包商、租賃車隊及工業用戶提供了支持。 除設備產品組合外，臨工重機還推出了全新服務品牌「LGMG ProCare」，該品牌圍繞「時刻在線，始終可靠」的服務承諾打造。該項目強化了公司的全球服務網絡和本地化支持能力，旨在提升關鍵市場的售後響應速度和備件供應效率。

