傳訊拓展推出結構化資料標記 助力公關在AI時代提升曝光力

為SEO 及 GEO 而設的結構化資料標記，配合在真實新聞媒體上的保證發佈，顯著提升新聞稿的曝光率

香港 - 2026年3月9日 - 傳訊拓展作為亞太區首屈一指的全球新聞通訊社，推出一項專門針對 AI 搜尋的全新功能，為品牌賦能，提升公關曝光率。



該項人工智能搜尋賦能技術，結合傳訊拓展保證在真實且可靠的媒體平台上發佈線上新聞服務，將在 AI 搜尋中，大幅提升搜尋引擎優化（SEO）及生成引擎優化（GEO）的成效，從而提高通過傳訊拓展發佈的新聞稿的可見度和傳播範圍。



傳訊拓展現已在其發佈的新聞稿中嵌入結構化資料標記代碼(Schema Markup Code)。這項關鍵技術顯著提升了 SEO 和 GEO 的效果。



該代碼既能幫助搜尋引擎索引、檢索並列出搜尋結果中的內容，同時讓 AI 模型（如大型語言模型，LLMs）發現、理解並在人工智能生成的回答中呈現並引用內容，從而提升新聞稿的可見度和傳播範圍。



大型語言模型等 AI 模型高度依賴可信且權威的線上來源，而排名靠前的正是真實新聞媒體網站——具備權威性、內容高頻更新、信息一致性，並且具備強大的 E-E-A-T（經驗、專業、權威性和可信度）信號的信息來源。



傳訊拓展是全球唯一提供「在真實媒體網站保證發佈」服務的新聞稿發佈平台。



帶有結構化資料標記代碼的新聞稿，在線上新聞媒體網站逐字發佈後，會被大型語言模型視為可信來源，從而加強 SEO 和 GEO的表現。因此，傳訊拓展的新聞稿發佈服務，既能建立與記者及受眾信任關係，又能強化SEO與人工智能搜尋GEO的效果，以及大型語言模型的引用。



傳訊拓展創始人兼首席執行官Jennifer Kok 表示：「作為我們持續推動新聞稿發佈創新的重要一步，我們非常高興推出這項基於研究的先進技術。結合我們線上新聞的保證發佈服務，這項技術能增強SEO、人工智能搜尋GEO的效果，同時強化型語言模型的引用。我們始終專注創新，並自豪地成為全球唯一100%保證，新聞稿能於真實權威媒體平台發佈的新聞通訊社。」



傳訊拓展將持續採用並發展 AI 技術，不斷完善全方位傳播解決方案，結合精準投放、直達記者、保證真實媒體曝光、數據洞察、即時可用的報告工具，以及面向高層決策者、直觀可視的投資回報率（ROI）的公關活動智能分析，助力公關專業人士取得成功。



