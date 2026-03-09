嶺大商學院院長冷明明教授榮獲 Beta Gamma Sigma 2026 年度院長獎 成為全球唯一得主

香港2026年3月9日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）商學院院長及運營與風險管理講座教授冷明明教授榮獲國際高等商學院促進會Beta Gamma Sigma（BGS）2026年度院長獎（Dean of the Year Award），成為全球39個國家或地區、逾640所大學中唯一得主。該獎項每年僅授予一位在商學教育發展表現卓越的院長，以表彰其一直以來對學生的積極支持，以及其卓越領導才能等貢獻。冷教授將於今年4月於西雅圖出席頒獎典禮。
嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授對冷明明教授獲此殊榮表示誠摯祝賀，並表示：「在冷明明教授的帶領下，嶺大商學院持續提升學術實力。根據最新公布的2025年中國學者UTD24期刊發文統計，商學院憑藉其高水準的學術論文，在大中華區院校中排名第24位，反映其科研實力與國際影響力備受肯定。是次冷教授獲頒2026『年度院長』唯一殊榮，不僅肯定其個人領導才能及貢獻，亦彰顯嶺大商學院在國際商學教育界的影響力。」
冷明明教授表示深感榮幸能夠獲此殊榮。他表示：「自2005年加入嶺大以來，我先後擔任系主任及多個碩士、博士課程的創始主任，致力推動課程創新、跨學科研究及學生全人發展。我的研究聚焦合作博弈理論與供應鏈管理，成果曾刊於多本國際頂尖期刊，並結合理論與實務，協助業界解決複雜問題。這獎項不僅肯定了我的個人努力，更反映了嶺大商學院團隊多年來對學術卓越、學生培育的共同付出，培育具國際視野、創新能力與領導力的商界人才，為社會創造更大價值。」
BGS 2026年度院長獎由來自全球不同高等院校的分會提名院長參選，準則包括鼓勵及表揚商業及管理學學生的卓越學術成就、培育BGS會員成為專業領袖，持續發揮領導力及傑出表現，以及協助學生及校友拓展專業發展機會等。
創立於1913年的BGS，是全球歷史最悠久、最具權威的商學院認證機構之一⸺國際高等商學院促進會 （The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）認證的國際榮譽學會，至今已在全球吸納超過 97 萬名會員，在世界各地的企業與機構擔任領導角色，或創辦具影響力及成就卓著的企業。
