嶺大商學院院長冷明明教授榮獲 Beta Gamma Sigma 2026 年度院長獎 成為全球唯一得主

香港2026年3月9日 /美通社/ -- 嶺南大學（嶺大）商學院院長及運營與風險管理講座教授冷明明教授榮獲國際高等商學院促進會Beta Gamma Sigma（BGS）2026年度院長獎（Dean of the Year Award），成為全球39個國家或地區、逾640所大學中唯一得主。該獎項每年僅授予一位在商學教育發展表現卓越的院長，以表彰其一直以來對學生的積極支持，以及其卓越領導才能等貢獻。冷教授將於今年4月於西雅圖出席頒獎典禮。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授對冷明明教授獲此殊榮表示誠摯祝賀，並表示：「在冷明明教授的帶領下，嶺大商學院持續提升學術實力。根據最新公布的2025年中國學者UTD24期刊發文統計，商學院憑藉其高水準的學術論文，在大中華區院校中排名第24位，反映其科研實力與國際影響力備受肯定。是次冷教授獲頒2026『年度院長』唯一殊榮，不僅肯定其個人領導才能及貢獻，亦彰顯嶺大商學院在國際商學教育界的影響力。」