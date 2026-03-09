亞洲導師協會夥拍「香港十大商業培訓師」Ling Sia 推出 《小資增長術 PLUS》課程 引領務實理財教育

香港 - 2026年3月9日 - Asia Coach Group Limited（亞洲導師協會有限公司）宣佈，與獲選為「香港十大商業培訓師」的旗下導師 Ling Sia (佘艾靈) 合作，正式推出全新《小資增長術 PLUS》課程，以「少本金、可跟流程、不鼓吹暴富」為核心理念，為普通人提供一套兼顧風險管理與實戰操作的財商教育方案。



Ling Sia (佘艾靈), 《小資增長術 PLUS》創辦人

小資族的財務焦慮已成結構性問題



本港僱員月薪中位數僅約20,500港元，逾20萬就業人口屬在職貧窮；與此同時，2025年本港錄得逾43,000宗詐騙案， 當中網上投資騙案平均每宗損失約70萬港元——收入底盤薄、騙案殺傷力大，意味着一次錯誤足以令香港小資族「翻身無望」。財務壓力已是結構性問題，理財教育更應以「自保」與「風險管理」為先 ，而非一味追逐回報率。



「香港十大商業培訓師」以實戰經驗引領務實理財教育



Ling Sia 早前在《香港經濟日報》舉辦的「全球最受歡迎商業培訓師選舉」中獲選為「香港十大商業培訓師」之一，其專業資歷及教學成效獲業界與公眾認可。擁有逾8年培訓經驗及10年財富管理背景，她累計主辦超過90場財商活動，協助逾千名學員建立被動收入。曾親歷投資虧損的經歷，令她深諳小資族在資訊不對稱下所面對的風險與壓力，教學定位亦因此格外鮮明：不鼓吹極速致富，而是着重將資產配置理念轉化為可執行的實戰步驟，引導學員以小本金起步，透過系統化流程逐步建立被動收入。



系統化流程助小資族建立被動收入



《小資增長術 PLUS》在原有基礎上全面升級，為學員提供一套可重複執行的系統化理財部署流程。 培訓四大核心模塊設計：一 、以真實投資案例及回報數據為教材的實戰分析；二、針對理財心態的重建訓練，協助學員建立理性的金錢觀與風險意識； 三 、系統拆解被動收入建構步驟的現金流策略，目標於三個月內實現首個四位數月度回報；四 、兼顧個人成長與生活平衡的整全規劃。培訓採用一對一個人化指導由，Ling Sia 親自帶領學員逐步部署被動收入現金流。有別於傳統金融課程的高學費門檻、理財顧問服務的持續管理費用，或海外投資計劃的高資金要求，《小資增長術 PLUS》以較低的入門門檻，提供具明確執行路徑的資產增值方案。



踩準市場轉型——實戰派導師成為培訓新主流



香港培訓市場正經歷顯著轉變。《香港經濟日報 》 「全球最受歡迎商業培訓師選舉」結果反映， 業界需求已由傳統理論導向逐步轉向數碼實戰應用， 具備實戰創業經歷與金融教學背景的導師尤受市場青睞。Ling Sia 以「可執行、流程化、陪跑式」為教學核心，其方法切合上述市場趨勢，結合「香港十大商業培訓師」 的專業認可，為小資族提供一條入門門檻較低、 着重風險管理的理財學習路徑。