亞洲導師協會夥拍「香港十大商業培訓師」Ling Sia 推出 《小資增長術 PLUS》課程 引領務實理財教育

香港 - 2026年3月9日 - Asia Coach Group Limited（亞洲導師協會有限公司）宣佈，與獲選為「香港十大商業培訓師」的旗下導師 Ling Sia (佘艾靈) 合作，正式推出全新《小資增長術 PLUS》課程，以「少本金、可跟流程、不鼓吹暴富」為核心理念，為普通人提供一套兼顧風險管理與實戰操作的財商教育方案。
小資族的財務焦慮已成結構性問題
本港僱員月薪中位數僅約20,500港元，逾20萬就業人口屬在職貧窮；與此同時，2025年本港錄得逾43,000宗詐騙案，
「香港十大商業培訓師」以實戰經驗引領務實理財教育
Ling Sia 早前在《香港經濟日報》舉辦的「全球最受歡迎商業培訓師選舉」中獲選為「香港十大商業培訓師」之一，其專業資歷及教學成效獲業界與公眾認可。擁有逾8年培訓經驗及10年財富管理背景，她累計主辦超過90場財商活動，協助逾千名學員建立被動收入。曾親歷投資虧損的經歷，令她深諳小資族在資訊不對稱下所面對的風險與壓力，教學定位亦因此格外鮮明：不鼓吹極速致富，而是着重將資產配置理念轉化為可執行的實戰步驟，引導學員以小本金起步，透過系統化流程逐步建立被動收入。
系統化流程助小資族建立被動收入
《小資增長術 PLUS》在原有基礎上全面升級，為學員提供一套可重複執行的系統化理財部署流程。
踩準市場轉型——實戰派導師成為培訓新主流
香港培訓市場正經歷顯著轉變。《香港經濟日報 》 「全球最受歡迎商業培訓師選舉」結果反映，
