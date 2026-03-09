Ferretti International Holding S.p.A. 就近期媒體及分析師對法拉帝股份有限公司評論之聲明

米蘭2026年3月9日 /美通社/ -- Ferretti International Holding S.p.A.（「FIH」），為濰柴集團之全資附屬公司，亦為法拉帝股份有限公司（香港交易所：9638 /泛歐交易所米蘭：YACHT）（「法拉帝集團」或「公司」）之控股股東，就近期媒體報導及分析師評論中出現的若干對濰柴集團 / FIH之失實及誤導性描述作出回應。 濰柴集團 / FIH對法拉帝集團增長之承諾 濰柴集團自 2012 年起一直是法拉帝集團的長期戰略投資者。當時公司瀕臨破產，營業收入約為3億歐元且出現重大虧損。在持股期間，濰柴集團累計向法拉帝集團投資約4.7億歐元，為公司恢復可持續盈利能力並確立其作為全球豪華遊艇行業領先企業的地位提供了重要支撐。2025年，法拉帝集團實現營業收入約12.3億歐元，淨利潤約9,000萬歐元，並擁有強勁的在手訂單，為未來數年的收入增長提供了良好的可見性。

濰柴集團 / FIH 一直支持並持續支持法拉帝集團尋求創造價值的發展機會，包括有機增長、業務擴展以及有選擇性的並購。公司分別於2022年及2023年在香港交易所及泛歐交易所米蘭上市，成為首家同時在這兩個市場上市的義大利豪華遊艇製造商。此外，公司持續擴大其在義大利的生產佈局，在2023至2024年期間收購並開發位於義大利拉韋納的聖維塔萊（San Vitale）船廠綜合設施，該項目投資金額約 1.4 億歐元，目前已成為法拉帝集團內規模最大的生產基地。該綜合設施占地約 10 萬平方米，使生產能力提升約 30%，並進一步強化公司對義大利工藝傳統及工業傳承的承諾。有關濰柴集團 / FIH 阻止或妨礙公司推進增長計畫的說法，在事實上並不成立，也毫無依據。

法拉帝集團的治理架構 法拉帝集團同時在香港交易所及泛歐交易所米蘭上市，須遵守兩地市場的公司治理框架及監管要求。公司的戰略決策應當且必須由依法組成的董事會和/或首席執行官根據適用法律、上市規則及公司章程作出，並兼顧全體股東的利益。公司已建立符合國內外最佳實踐的企業管治架構，並以《公司治理守則》及上市規則附錄C1所載原則與建議為指引。 FIH 作為公司股東，通過適當的公司治理程式列使其股東權利。FIH 並不會單方面指示或限制公司管理層的決策；任何與此相反的表述，均歪曲了上市公司治理結構的實際情況。

要約期間之評論 FIH 注意到，近期部分媒體評論及分析師報告中涉及對 KKCG Maritime 正在進行的自願有條件部分要約可能結果的判斷、即將召開的年度股東大會上股東投票意向的預測，以及在董事會可能重組情況下公司未來戰略方向的展望。FIH認為有必要指出，在要約期內發佈此類評論，其所依據的資訊來源及事實基礎令人嚴重質疑，同時也引發對於在受監管的要約收購程式背景下發佈相關內容是否適當的疑問。 FIH 就上述事項保留一切權利。 *** 本通訊不構成，亦無意構成購買或以其他方式取得、認購、出售或以其他方式處置任何金融工具的要約、邀請或招攬。本通訊在義大利和香港以外國家或地區的發佈或傳播，可能受到適用法律的限制。因此，任何受義大利和香港以外國家或地區法律約束的人士，應自行瞭解相關適用法律法規項下的任何限制，並確保遵守該等限制。未遵守上述限制的行為，可能構成對相關國家或地區適用法律的違反。本通知系依據義大利和香港的法律編制，其中披露的資訊在內容和形式上可能與按照其他國家或地區法律編制的通知存在差異。本通訊的任何副本均不得通過郵寄或其他方式向任何國家或地區發送、傳輸或分發；如根據當地法律規定，向該等國家或地區的公司股東傳輸或提供本新聞稿相關資訊可能產生民事、刑事或監管風險，則亦不得進行該等發送、傳輸或分發。任何收到本檔的人士（包括作為保管人、受託人或其他受託主體的人士）均不得向上述任何國家或地區郵寄、傳輸或分發本檔，亦不得從上述國家或地區向外郵寄、傳輸或分發本文件。

