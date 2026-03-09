華為發布AI數據平台 打通模型與商業價值轉化鏈路

西班牙巴塞羅那2026年3月9日 /美通社/ -- 在2026年巴塞羅那世界移動通信大會(MWC)華為產品與解決方案發布會上，華為數據存儲產品線總裁袁遠正式發布華為AI數據平台。該平台融合知識生成與檢索、推理加速KV緩存、記憶萃取與召回、統一緩存管理器(UCM)等技術，打通模型與商業價值之間的轉化鏈路。
儘管AI技術發展迅猛，但多數AI模型尚未深度融入核心業務。這一問題的主要症結在於行業更側重模型訓練，而非推理環節，而推理正是模型落地的關鍵。同時，推理過程中存在的AI幻覺、響應速度慢、吞吐量受限等痛點，也亟待通過優化數據處理能力來解決。
針對上述挑戰，華為數據存儲正式推出「3+1」AI數據平台：
- 知識生成與檢索：依托高精度多模態知識，實現更精準檢索
通過多模態無損解析與Token級編碼，將多模態資源轉化為高精度知識，檢索準確率超95%
- 推理加速KV緩存：利用歷史記憶數據，實現更快速、更高效的推理
對KV緩存進行智能分層與管理，大幅擴展上下文窗口，減少重覆計算，使首令牌生成時間(TTFT)縮短90%，顯著提升AI響應速度
- 記憶萃取與召回：通過上下文記憶管理，讓模型越用越智能
可精準提取歷史數據與經驗，並積累為可召回記憶。該記憶機制讓模型越用越智能。
- 統一緩存管理器：對內存數據進行全生命周期管理與調度
通過三級緩存對內存數據進行管理，實現對知識庫、KV緩存和記憶庫的智能調度。
在部署模式上，華為AI數據平台提供兩種選擇：針對全新建設場景的一體機模式，基於OceanStor A800系統打造，可保障極致性能與靈活的擴展能力；針對存量系統升級場景的獨立部署模式，採用「AI數據引擎節點+ OceanStor Dorado存儲」的架構，企業可通過新增數據引擎節點完成現有系統升級，既保護了前期投資，又能實現業務的AI平滑轉型。
袁遠表示：「華為將持續深化技術創新，以AI數據平台為橋梁，推動AI模型能力轉化為真正的商業價值。」
聯繫人：Zoe Yin，電郵：[email protected]
