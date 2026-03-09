華為發布AI數據平台 打通模型與商業價值轉化鏈路

西班牙巴塞羅那2026年3月9日 /美通社/ -- 在2026年巴塞羅那世界移動通信大會(MWC)華為產品與解決方案發布會上，華為數據存儲產品線總裁袁遠正式發布華為AI數據平台。該平台融合知識生成與檢索、推理加速KV緩存、記憶萃取與召回、統一緩存管理器(UCM)等技術，打通模型與商業價值之間的轉化鏈路。

儘管AI技術發展迅猛，但多數AI模型尚未深度融入核心業務。這一問題的主要症結在於行業更側重模型訓練，而非推理環節，而推理正是模型落地的關鍵。同時，推理過程中存在的AI幻覺、響應速度慢、吞吐量受限等痛點，也亟待通過優化數據處理能力來解決。