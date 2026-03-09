「東京迪士尼海洋美食＆葡萄酒節」活動介紹 自4月15日起至6月30日止

東京，日本 - 2026年3月9日 - 於4月15日至6月30日期間，東京迪士尼海洋將以「透過美食環遊世界」為主題，舉辦特別活動「東京迪士尼海洋美食＆葡萄酒節」。此外，與東京迪士尼海洋園區美景融合為一的2座飯店，亦於今年首度與園區同步舉辦相關活動。





「東京迪士尼海洋美食＆葡萄酒節」將為遊客打造「美食之旅」帶來的非凡體驗。和煦春日，歡迎遊客置身於東京迪士尼海洋充滿異國情調的獨特氛圍，細細品嘗富有各主題海港特色的佳餚與飲品。屆時，點綴於園區各處的裝飾將以象徵東京迪士尼海洋25週年的「歡騰藍」增色，於3度登場的本活動增添華麗喜慶氛圍。此外，本活動今年亦新增迪士尼・皮克斯電影《料理鼠王》相關的園區裝飾、特別餐飲、特別商品，引領遊客走入電影的世界觀。



活動期間，東京迪士尼海洋包含夢幻泉鄉在內的8座主題海港，皆供應蘊含各主題海港特色或故事的餐點、甜點。除此之外，不僅有葡萄酒、啤酒、雞尾酒等約15款酒精飲料，無酒精飲料亦豐富多樣。可輕鬆享用的手拿式餐點將陪伴遊客漫步園區，其香味將與園區的風景、音樂相映襯，帶來「猶如環遊世界的美食體驗」。



上述內容之外，園方亦將銷售特別商品、設置照相景點，以及推出「酷廚師玩音樂」、「趣味清潔夫」等增添熱鬧的街頭娛樂表演。「酷廚師玩音樂」將有熱愛音樂的廚師演奏與「美食」相關的樂曲；「趣味清潔夫」則運用音效與默劇打造更加開懷的片刻。



歡迎遊客偕同親朋好友前來共襄盛舉，於置身東京迪士尼海洋25週年唯有的美景及慶典氛圍之際，欣喜品嘗各主題海港於「東京迪士尼海洋美食＆葡萄酒節」呈獻的獨特美味，以及感受園區全新布置所打造的《料理鼠王》電影世界觀。



特設網頁：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/topics/event/foodandwinefestival.html



［一般諮詢］東京迪士尼度假區官方網站

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/parkguide/tc/



※圖片皆僅供參考。© Disney



















