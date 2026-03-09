沙漠鑽石珠寶閃耀第32屆美國演員獎紅地毯 Jessie Buckley、Rose Byrne、Kate Hudson 和 Michelle Williams等明星 以天然鑽石演繹個性與綻放自信光芒

美國洛杉磯 - 2026年3月9日 - 在第32屆美國演員獎頒獎典禮上，紅地毯因天然鑽石而熠熠生輝。 從沙漠鑽石陽光般的暖白色到干邑色等豐富自然色調，從經典的鑽石耳釘款式到富設計感和創新的鑽石項鍊，天然鑽石憑藉精湛切工與匠心設計，將永恒的優雅與隨性時尚感完美融合。 眾星以風格各異的天然鑽石珠寶，演繹個性與優雅的多元可能，綻放自信光芒。



眾星於第32屆美國演員獎頒獎典禮紅地毯上佩戴沙漠鑽石珠寶閃耀自信風采，從左至右依次為 Jessie Buckley、Rose Byrne、Kate Hudson 和 Michelle Williams（圖片來源：Getty Images）

本屆演員獎電影類最佳女主角得主Jessie Buckley、電視電影/限定劇最佳女演員得主Michelle Williams皆選擇以天然鑽石珠寶見證榮耀時刻; 提名者Kate Hudson和Rose Byrne亦分別佩戴來自波札那與納米比亞的沙漠鑽石珠寶亮相，演繹天然鑽石新時尚。



沙漠鑽石：溫暖色調引領紅地毯時尚



作為當下備受追捧的天然鑽石潮流，沙漠鑽石以其如從暖白色至淺干邑色的豐富自然色調，成為紅地毯上的視覺焦點。



Kate Hudson佩戴來自Emily P. Wheeler的訂製珠寶。 其中最矚目的是一條開放式扭矩項鍊，中央鑲嵌一顆色澤溫潤的淺干邑色沙漠鑽石，指間則點綴著兩枚設計大膽的氣泡造型戒指，其主石均產自波札那的沙漠鑽石。 她亦佩戴了一枚品牌標誌性「扭紋」系列的戒指，該作品經匠心獨運地重新演繹，以東西朝向鑲嵌著一顆干邑色馬眼形切割鑽石。 最後，一副以淺干邑色沙漠鑽石為主石的氣泡流蘇耳環點綴，為整體造型畫上點睛之筆。



Rose Byrne同樣選擇了沙漠鑽石，佩戴法國高級珠寶品牌Messika設計、產自納姆比亞的天然鑽石珠寶，包括EM Divine Enigma系列戒指與Sirenetta系列耳環。



Michelle Williams則以Messika的Créoles PM Snake Dance系列耳環搭配Totem Coeur系列戒指，盡情演繹天然鑽石的多樣魅力。



值得一提的是，Jessie Buckley佩戴英國珠寶商Jessica McCormack的沙漠鑽石珠寶，包括暖白色沙漠鑽石耳環、天然鑽石紐扣項鍊以及一枚梨形天然鑽石紐扣背戒指，進一步彰顯沙漠鑽石的獨特風格。



個性耳飾：多元造型點綴耳畔魅力



在頒獎禮紅地毯上，各類耳飾同樣成為焦點，其中枝形吊燈式耳環尤為突出。 Chase Infiniti佩戴De Beers London沙漠色調個性耳環，Mindy Kaling選擇了Bucherer Fine Jewellery耳環，Demi Moore則以一套驚豔的Harry Winston耳環亮相。 Calista Flockhart佩戴了來自英國倫敦珠寶品牌LEVIEV的天然鑽石羽毛造型耳環。



此外，中等尺寸的圓形輪廓耳環同樣亮眼。 著名造型師Zanna Roberts Rassi佩戴Martin Katz的圓形鑽石耳環，Hannah Einbinder選擇了義大利珠寶商Fope方形圈形耳環，Rhea Seehorn佩戴Marco Bicego的水滴圈形耳環，Kristen Bell則選擇了Messika的天然鑽石垂墜耳環。



與此同時，貼合耳廓的短款設計耳環進一步彰顯了現代時尚感。 演員Yerin Ha佩戴David Yurman的浮動天然鑽石蝦形耳環，而Teyana Taylor選擇了Tiffany & Co. 耳夾以點綴紅地毯造型。



經典天然鑽石耳釘是紅地毯常客。 Jacob Elordi、Michael B. Jordan、Connor Storrie、嘻哈音樂人Tyler, the Creator、Miles Caton以及佩戴Rahaminov Diamonds珠寶的Sarah Pidgeon，都以佩戴簡約的天然鑽石耳釘展現經典款式的永恒魅力。



頸間鑽石：貼頸設計演繹潮流風格



貼頸項鍊成為當晚頸間潮流的代表，扭矩式、結構式項圈和雕塑感天然鑽石設計備受青睞。 Sarah Paulson的Boucheron項鍊堪稱這一風格的典範，Sheryl Lee Ralph則選擇了De Beers London高級珠寶系列。 Connor Storrie以Tiffany & Co. 的混合簇鑲天然鑽石項圈表達時尚態度，Rhea Seehorn則佩戴義大利珠寶品牌Marco Bicego低調卻引人注目的設計作品。Teyana Taylor、Ali Larter和Wunmi Mosaku分別以Tiffany & Co. 、Repossi和Messika的大膽貼頸設計演繹潮流風格。



宣言戒指：天然鑽石點亮指尖璀璨



宣言戒指成為紅地毯造型的矚目焦點。Kristen Bell佩戴Messika by Kate Moss高級珠寶系列Exotic Charm系列戒指，為造型注入雕塑感， Connor Storrie佩戴Tiffany & Co. 的宣言戒指， Tyler, the Creator則以一枚碩大的黃鑽戒指，呼應暖色調沙漠鑽石的熱潮。Wunmi Mosaku佩戴Messika戒指，Zanna Roberts Rassi則以兩枚Martin Katz的矚目設計為此趨勢作結：一枚為改良的心形玫瑰切割三角形鑽石戒指，點綴微鑲鉑金鑽石；另一枚為18K白金鑲嵌正方祖母綠型切割鑽石的雙排永恒戒指。



第32屆美國演員獎紅地毯上，天然鑽石以多變風貌，成為眾星展現自信與個性的首選。 而色調豐富迷人、備受追捧的沙漠鑽石，更憑藉與自然的真實而緊密的連結，為盛典添上彰顯真我的獨特光芒。





https://www.debeersgroup.com/

https://www.linkedin.com/company/debeersgroup/posts/?feedView=all

https://www.facebook.com/DeBeersGroupOfCompanies

https://www.instagram.com/debeersgroup/