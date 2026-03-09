東英資管2025年再創高峰：平台規模與機構准入能力齊創新高

香港2026年3月9日 /美通社/ -- 東英投資管理有限公司（「東英資管」）以強勁勢頭開啟2025年，並於年終在平台規模、市場地位及機構觸達方面邁入全新階段。依託其作為亞洲領先機構基金平台的地位，東英資管不僅拓寬了投資策略的廣度，更深化了區域佈局的深度，進一步鞏固了其作為另類基金經理在亞洲尋求專業及機構資金的首選門戶地位。 平台增長與策略擴張 2025年全年，東英資管成功推出了超過18項投資策略，並簽約了17位新基金經理，反映了投資人對以亞洲為核心的多元化阿爾法來源的持續需求。這些策略涵蓋宏觀、量化及股票多空策略，構建了一個旨在跨越不同市場週期均能表現穩健的均衡組合。

這一擴張並非投機之舉，而是深思熟慮的戰略佈局。策略甄選重點關注擁有差異化流程、具備機構化條件，且能隨投資人需求增長而擴展規模的基金經理。因此，東英資管進一步強化了其作為機構級另類投資「甄選者」的聲譽，而非單純的分銷平台。 内地與香港：信心重塑與實地觸達 繼2024年的強勁復蘇後，中國市場投資者信心在2025年顯著回升。2025年，受南向「港股通」資金流入、人工智能相關樂觀情緒及全球利率下行推動，恒生指數（HSI）錄得27.8%的回報率，創下自2017年以來的最佳年度表現之一。中國A股亦表現強勁，在政策寬鬆及風險偏好改善的支持下，滬深300指數（CSI 300）回報率達17.7%。順應這一勢頭，東英資管新增了10項聚焦中國的策略，深化了其在境內外的覆蓋範圍，並重申了對該區域的長期投入。

對於正在應對中國市場重新開放及結構性調整的全球投資人而言，東英資管的本土佈局及基金經理網絡提供了差異化的市場准入，直接連接處於政策、流動性與機遇交匯優勢的投資團隊。這一定位使投資人能夠在市場信心回歸之際，有選擇性且審慎地參與其中。 韓國：把握歷史性的市場重估 與此同時，東英資管正準備迎來其第七位韓國基金經理，充分利用韓國股票市場具有里程碑意義的一年。2025年，在公司治理改革、資本紀律改善及全球關注度回升的推動下，韓國綜合股價指數（KOSPI）錄得+75.6%的回報，創下自1999年以來的最強表現。

隨著國際目光重注韓國，東英資管的平台協助投資人接觸到那些最有能力從此次結構性重估中獲益的本土基金經理，提供與改革勢頭及長期機構主題相契合的投資敞口。 規模、儲備與未來展望 截至年底，東英資管平台上運行的策略已超過50項，彰顯了公司持續的擴展能力與運營深度。這一勢頭延續至2026年，已有3項基金成功發行，另有10項策略計劃於第一及第二季度推出，為近期增長提供了清晰的可見度。 資本市場動力與機構服務 隨著香港預計將迎來約150家新上市公司，首次公開招股（IPO）集資額有望高達3,500億港元，東英資管持續籌備新策略與合作夥伴關係，以支援新一代家族辦公室及專業投資人駕馭活躍的資本市場。

與此同時，東英資管屢獲殊榮的中後台平台進一步擴展了其合規及投資者關係服務能力，支援新興及成長型基金經理拓展國際業務。這一綜合基礎設施始終是東英資管的關鍵差異化優勢，使基金經理能夠在滿足日益提高的機構標準的同時，專注於投資業績。 行業洞見、內容與社區參與 2025年，東英資管進一步強化了其作為亞洲機構對話「召集人」的角色。其播客節目《Alpha Uncovered》發佈了12集新內容，邀請機構投資者、資深基金經理及行業專家參與，使公司的內容庫擴充至超過40個視頻。

與此同時，東英資管在其新辦公地址舉辦了10場行業研討會議，並參與了香港、上海及深圳超過40次合作交流，鞏固了其作為亞洲投資人與基金經理生態系統核心的地位。 展望未來 展望2026年餘下時間，東英資管將繼續致力於擴展行之有效的模式，深化與投資人的關係，並為持續跑贏市場的基金經理提供支援。通過結合機構級基礎設施、區域洞察力以及不斷擴大的全球網路，東英資管已蓄勢待發，助力譜寫亞洲另類投資版圖的新篇章。 -完- 關於東英投資管理有限公司 (東英資管)

東英資管以合作夥伴的身份協助基金經理，建立為機構和專業投資者開發創新性的投資策略。東英資管的對沖基金平台，正吸引著來自全球的基金經理和投資者，攜手業內頂級合作夥伴們共創閃耀未來。 東英資管為業內領先的資產管理公司，於2004在香港註冊成立。東英資管持有香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）以及第9類（提供資產管理）牌照，從事《證券及期貨條例》規定 (Cap.571) 下的受規管業務活動。東英資管僅能向符合資格的專業投資人提供服務。東英資管同時為香港東英金融集團成員。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2025-302708011.html SOURCE 東英投資管理有限公司