G‑NiiB GenieBiome 與海洋公園合辦腸道微生態教育計劃閉幕

兩年觸及逾20萬名親子 學生創作反映對腸道健康的初步理解 香港2026年3月9日 /美通社/ -- 腸道不僅負責消化功能，亦常被形容為人體的「第二大腦」。近年研究指出，腸道微生態與情緒反應、壓力調節、專注力及睡眠狀態等身心表現存在關聯，亦有研究顯示，人體中相當比例的血清素在腸道中生成。 為協助年輕家長及孩子從早期建立對身體與健康的基本認識，G‑NiiB GenieBiome 與海洋公園自2024年起攜手推出「G-NiiB小小科學家探索腸道微生態」親子教育計劃，並已於3月8日舉行壓軸的《填色與海報設計比賽》頒獎禮。主辦單位今日（3月9日）公布計劃成果及比賽結果，標誌着這項為期兩年的教育合作正式完成。

整個計劃以公共教育為核心，透過園區互動體驗、兒童圖畫書及駐園導賞，向親子家庭介紹腸道微生態的基本概念，並引導家長把相關健康知識融入日常生活。計劃推出以來，累計觸及超過20萬名入園訪客；而作為壓軸活動的《填色與海報設計比賽》，則收到來自幼稚園、小學一至三年級及小學四至六年級學生提交的近百份作品，以不同形式表達他們對腸道健康與生活習慣之間關係的理解。 透過體驗、閱讀與創作 引導孩子認識腸道微生態

教育計劃主要透過三個層面推展。首先，園內學習空間「Mark's Mine」經重新設計，成為「G‑NiiB 小小科學家探索區」，讓孩子在互動式體驗中，以具體方式理解腸道微生態是一個需要維持平衡的生態系統。其次，出版兒童圖畫本《大麥大冒險之人體的奧秘 --- 腸道微生態村莊》，以故事形式介紹腸道內不同微生物的角色，並以淺白語言說明腸道狀態與情緒、消化、皮膚、專注及睡眠等日常表現的關係。第三，透過駐園大使的導賞及學習資源，協助家長把相關概念轉化為可與孩子討論、可在家庭中實踐的生活知識。

主辦單位表示，希望透過多元學習方式，讓孩子在成長早期對身體運作建立基本認知，並培養對健康的長遠關注。 壓軸比賽檢視學習成果 作品呈現不同年齡層的理解方式

《G‑NiiB 小小科學家：探索腸道微生態填色與海報設計比賽》分為三個組別，分別為幼稚園組（填色及標語）、小學一至三年級組及小學四至六年級組（海報設計），各設冠軍、亞軍、季軍。評審觀察到，不同年齡層學生在作品中呈現的重點各有不同：幼稚園組多以簡單口號及顏色表達對健康的基本理解；小學低年級組則常以探索或冒險形式比喻身體內的微生態世界；而高年級組作品則較能把飲食、作息與身體狀態作整體呈現。

G‑NiiB GenieBiome企業公關及市場策劃總監陳添樂表示：「我們希望協助年輕家長與孩子，從較早階段開始認識腸道微生態，因為這與日常生活中的情緒反應、專注力及睡眠狀態都有關聯。是次計劃的重點，在於把較為複雜的科學概念，轉化為孩子能理解、家庭亦能應用的知識。學生能透過創作表達對健康的理解，反映相關教育內容已成功走進他們的生活。」 他補充說：「海洋公園一直推動自然與生命教育。今次合作把學習範疇延伸至人體的內在生態系統，讓親子家庭在遊戲、閱讀及創作過程中建立對健康的基本認識。」

一名參與活動學生的家長表示，孩子在參加計劃後，開始主動談論飲食及作息與身體狀態的關係，「原本較為抽象的健康概念，透過圖畫書和活動變得具體，亦讓我們一家人有更多機會討論健康。」 主辦單位指出，腸道微生態屬較新的公共健康教育議題，透過適合兒童理解的方式引入相關概念，有助家庭在早期建立對身心健康的認知基礎。是次合作以社區教育為出發點，示範如何把科學知識轉化為可持續的健康素養，並為親子公共教育提供可參考的模式。

關於 G‑NiiB GenieBiome

G-NiiB GenieBiome精進微生物科技有限公司是一家生物科技公司，由世界知名的臨床醫生科學家創立，並由微生物學，宏基因組學，生物信息學，疾病生物標誌物，食品技術，臨床試驗，知識產權開發和商業策略的多學科專家團隊提供支持。十多年來，我們團隊率先從科學論證微生物群的應用，以應對多種健康問題，包括新型病毒、腸道問題、肥胖、代謝性問題、皮膚易敏和精神健康等。我們的精準微生態配方，專為亞洲人而設。公司願景是作為微生物研究先驅，從根本上改寫人類健康，進入以微生態為本的醫學新時代。

關於海洋公園公司

海洋公園公司是非牟利法定機構，亦是註冊慈善團體，願景是人人積極實踐環境保育，與大自然一起茁壯成長。自1977年開幕以來，香港海洋公園已發展成世界級保育及教育的中心，扎根自然，糅合休閒與歷險元素，創造有趣而有意義的體驗，培養人與大自然和諧共存。