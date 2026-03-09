Coremail分享觀察：內外威脅夾擊下 企業如何升級電郵安全防線

香港2026年3月9日 /美通社/ -- 近年來，社交工程攻擊（Social Engineering Attacks）持續升級，攻擊者透過冒充內部員工或業務夥伴，誘導員工誤點惡意連結或洩露帳戶憑證，進而造成系統被濫用及資料外洩。同時，內部操作失誤與外部攻擊風險相互交織，令企業整體安全體系承受更大壓力。

電郵作為企業溝通與資料流轉的核心渠道，因而成為網絡攻擊的重要入口。一旦在電郵處理過程中出現判斷失誤，便可能引發資料外洩、商業詐騙等連鎖風險。

在此背景下，企業有必要建立更具系統性的電郵安全防護機制，以降低帳戶濫用及網絡釣魚攻擊帶來的複合風險。深耕電郵安全領域逾27年的Coremail近日分享其對企業電郵安全發展趨勢的觀察，指出隨著網絡攻擊手法持續演變，企業電郵安全正由傳統被動防護模式，逐步轉向更智能化與系統化的安全防護架構。