美食商貿博覽及香港國際茶展 亞洲食品及飲品行業盛事

香港 - 2026年3月9日 - 由香港貿易發展局(香港貿發局)舉辦的美食商貿博覽及香港國際茶展於2026年8月13至15日，假灣仔香港會議展覽中心同期舉行。兩大商貿展為餐飲業界提供一站式商貿平台，展示最新產品、與優質買家聯繫，並捕捉新機遇。美食商貿博覽首兩天只開放給業內買家洽商採購，而最後一天(8月15日)則同時開放予公眾人士持票入場，而香港國際茶展則三天展期全開放予業內及持票公眾人士入場。2025年兩項展覽共吸引約18,500名來自64個國家及地區的買家，香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、日本、韓國，以及東盟國家包括柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南等，彰顯香港作為區内重要的食品貿易中心的重要角色。





立即預訂展位，拓展業界網絡 ：https://tinyurl.com/mfdvn9w9

登記買家證，採購優質產品：︰https://tinyurl.com/m9v4fda5



美食商貿博覽：全新肉類專區首度登場



香港位於亞洲中心的策略性位置，加上擁有頂級的物流服務及出色的供應鏈管理，故此成為全球食品製造商拓展至中國內地及更廣泛亞洲市場的理想平台。作為亞洲著名的美食之都，香港的餐飲服務業蓬勃發展，深受本地居民及訪客喜愛。美食商貿博覽旨在加強香港作為中國內地、亞洲及全球食品業商業樞紐的地位。作為亞洲食品及飲品行業盛事，美食商貿博覽一直緊貼行業趨勢。



今屆美食商貿博覽將首度推出全新「肉類專區」，聚焦蓬勃發展的肉類市場。為回應市場對高品質、多元化及創新肉品與日俱增的需求，該專區將齊聚全球及區域供應商，展示一系列頂級肉類產品，包含冷藏及冷凍肉品、加工肉製品、特色產品與加值解決方案。專區旨在為參展商與專業買家建立精準對接，滿足買家對於優質蛋白來源、永續採購方案，以及掌握大灣區乃至國際市場趨勢的迫切需求。



有見清真市場的成長潛力，博覽自2024年起增設清真食品標誌，帶來包括小吃、醬料、海鮮等多種清真認證產品，2025年更有超過120家食品供應商展示來自世界各地的清真產品。為更有效推廣清真食品市場的潛力，展會期間將舉辦專題研討會，引導業界了解在香港推廣清真友善環境的重要性和進展，探討清真產品需求增長及相關標準。



焦點展區「食品科學與技術」為專業買家帶來替代食品及未來食品等。去年首度登場的「咖啡」展區，將繼續展示來自不同產地的咖啡產品、配件及機器，同時也將舉辦咖啡示範和涵蓋咖啡產業鏈的分享會等活動。



一連串研討會及論壇亦會在美食商貿博覽期間亮相，探討食品業最新發展及市場機遇。「食品科技研討會」將聚焦轉型行業的最新技術進展，討論新科技如何提升效率及品質，惠及生產商與消費者。



香港國際茶展：茗賞新商機



同期舉行的香港國際茶展是亞洲頂尖的茶業商貿平台，將展出各式高品質特色茗茶、精緻茶具及相關產品。去年首度結合展覽與零售（B2B2C）模式成效卓著，連同四項同期展會共吸引逾50萬人次入場，2026年茶展將載譽歸來，於三天展期內繼續開放予公眾參與，讓普羅大眾也能親身體驗豐富多元的茶文化。



為順應茶業的創新潮流，2025年茶展展出多款新式茶飲，包括氣泡茶、康普茶、無酒精葡萄酒茶調飲、涼茶及膠囊鴛鴦等，廣受好評。而「茗茶之友」展區則展示了茶食配對、茶香水等茶相關生活產品，拓展了茶的多元面向。2026年茶展將擴大該專區規模，進一步豐富大眾與茶愛好者的參觀體驗，滿足市場對茶文化深度探索的需求。



為期三天的展會將以豐富多元的活動貫穿，2026香港國際茶文化論壇旨在搭建一個國際交流平台，弘揚茶文化，並推動茶產業的國際發展。「全國及大灣區金茶王大賽2026 (港式奶茶) 香港區決賽」亦於茶展期間舉辦，旨在選出頂尖的港式奶茶製作師傅，展示港式奶茶製作的技藝和獨特風味，推廣香港式奶茶文化。同期多項更舉行精彩活動，包括粵港澳青少年國際茶藝大賽2026、青年茶道座談會茗茶活動、茶藝表演等。



為推廣茶道文化，大會繼續於茶展舉辦「國際茶席空間創意大賽」，參賽者可以用大會的主題茶類作出自由設計的創作茶席空間參賽，入圍的茶席設計於茶展期間展示及作最後評審。「香港國際茶展名茶比賽」是另一焦點活動。比賽分為六大組別，分別是綠茶、烏龍茶、紅茶、中國黑茶、普洱生茶、其他茶類，參展商更會競逐「最佳香氣獎」及「最佳滋味獎」，參觀人士可於展覽期間免費品嘗得獎名茶。



兩項展會繼續以「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式舉行，將實體展面對面的互動及洽商活動，延伸至「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台，「商對易」平台開放日期為8月7至23日。



此外，由現代化中醫藥國際協會聯同貿發局及十間科研機構和行業協會攜手籌辦的國際現代化中醫藥及健康產品會議（中醫藥會議）亦會於8月13及14日舉行，帶來傳統中醫藥方面的最新行業資訊。



網頁：

美食商貿博覽

foodexpopro.hktdc.com/tc

香港國際茶展

hkteafair.hktdc.com/tc

國際現代化中醫藥及健康產品會議

icmcm.hktdc.com/tc





同期公眾展覽：

美食博覽

hkfoodexpo.hktdc.com/tc

美與健生活博覽

hkbeautyexpo.hktdc.com/tc

家電‧家居‧博覽

homedelights.hktdc.com/tc



